人民网北京4月18日电 （记者申佳平）4月18日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在国务院新闻办举行的发布会上，围绕人工智能赋能新型工业化介绍了三方面重点工作。

陶青表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，是新型工业化的重要推动力。近年来，在各界共同努力下，我国人工智能发展取得积极进展，企业数量已经超过4500家，智能芯片、通用大模型等创新成果加速涌现，智能基础设施不断夯实，数字化车间和智能工厂加快建设，为人工智能赋能新型工业化奠定了良好基础。

陶青指出，下一步，工业和信息化部将落实全国新型工业化推进大会和《政府工作报告》任务要求，充分发挥我国工业体系完整、产业规模庞大、应用场景丰富等优势，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，推动制造业智能化转型、高水平赋能工业制造体系，为高质量发展提供新动能。

一是加快突破人工智能基础关键技术，夯实应用赋能的底座。围绕算法、算力等大模型底层技术，加快推动智能芯片、大模型算法、框架等基础性关键核心技术和产品的突破，加快智能物联终端和工业云部署，提升面向制造业的算力供给运营管理能力，引导生态型企业加快打造具备全球竞争力的通用大模型，培育面向制造业场景的行业大模型，构建高水平工业数据库，激发工业数据要素价值。

二是加快制造业关键环节、重点行业和重点产品智能化升级。深化人工智能技术在制造业全流程融合应用，大幅提升研发、中试、生产、服务、管理等环节智能化水平。面向对国民经济影响大、带动力强、数字化基础好的重点行业，开展人工智能赋能新型工业化专项行动，加强供需对接、标准宣贯、应用推广，加快重点行业智能化升级，提升高端装备、关键软件、智能终端等重点产品和装备智能化水平。

三是健全完善支撑体系，培育壮大产业生态。加强标准引领，建立健全人工智能赋能新型工业化标准体系，优化布局人工智能领域制造业创新中心、产业技术基础公共服务平台和重点实验室等，强化产业链协同创新，强化人工智能开源生态建设，健全人工智能人才培养、安全保障和国际合作等机制。

(责编：申佳平、章斐然)

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