人民网北京4月18日电 （记者申佳平）“1994年4月20日，我国开通首条64K的国际专线，实现了与国际互联网的全功能连接，成为国际互联网的第77个成员，一晃30年，后天4月20日就是这一历史时刻30周年的纪念日。”工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，30年来，我国互联网发展取得显著成效，为加速新型工业化、加快推进制造强国和网络强国建设提供了坚实的基础和有力的支撑。

赵志国具体指出，我国互联网发展可以概括为五个方面，即规模大、基础强、应用广、环境优、合作宽。

一是规模大，行业综合实力不断增强。截至2023年底，备案网站数超过380万，网民规模达到10.9亿，互联网普及率达到77.5%。今年1-2月，我国互联网业务收入达到2463亿元，同比增长7.6%，利润总额达到169.7亿元，同比增长6.5%。据有关机构测算，我国互联网企业市值规模近10万亿元，其中9家跻身全球互联网企业市值前30强，国际竞争力显著增强。

二是基础强，网络设施实现全球领先。建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。IPv6改造全面完成，国家顶级域名注册量全球第一。全方位、多层次、立体化的网络互联架构加速形成，网络服务质量加快迈向世界一流。

三是应用广，融合赋能作用充分彰显。在生活领域，即时通信、移动支付、网约车等应用蓬勃发展，拓展了数字生活新空间。在生产领域，5G应用融入97个国民经济大类中的74个，工业互联网覆盖全部41个工业大类。

四是环境优，行业生态秩序不断完善。新型监管体系不断健全，企业经营合规性、行业生态开放性和安全保障稳健性明显提升。惠民利企的行业综合服务体系在逐步完善，用户权益保护切实得到加强。

五是合作宽，互利共赢持续走深走实。深度参与全球数字治理和国际规则制定，推进高质量共建“一带一路”，务实开展全方位数字化转型合作与世界各国共享数字经济发展红利。

赵志国表示，下一步，关于互联网发展，工业和信息化部将重点抓好以下三方面的工作。

一是坚持创新引领，培育发展新质生产力。全面加强新型信息基础设施建设，系统布局关键核心技术攻关，推动6G、下一代互联网、量子通信等前沿技术研发应用。

二是坚持数实融合，加快推进新型工业化。促进人工智能与制造业深度融合，深入推动“5G+工业互联网”规模化应用，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。

三是坚持改革开放，持续优化营商环境。完善政策制度，推动行业监管体系和能力现代化，纵深推进行风纠风工作，持续提升服务质量。进一步开放电信市场，激发各类市场主体活力。

(责编：申佳平、章斐然)

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