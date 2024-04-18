人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

接入国际互联网30周年 我国互联网发展呈现五大特点

2024年04月18日11:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月18日电 （记者申佳平）“1994年4月20日，我国开通首条64K的国际专线，实现了与国际互联网的全功能连接，成为国际互联网的第77个成员，一晃30年，后天4月20日就是这一历史时刻30周年的纪念日。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，30年来，我国互联网发展取得显著成效，为加速新型工业化、加快推进制造强国和网络强国建设提供了坚实的基础和有力的支撑。

赵志国具体指出，我国互联网发展可以概括为五个方面，即规模大、基础强、应用广、环境优、合作宽。

一是规模大，行业综合实力不断增强。截至2023年底，备案网站数超过380万，网民规模达到10.9亿，互联网普及率达到77.5%。今年1-2月，我国互联网业务收入达到2463亿元，同比增长7.6%，利润总额达到169.7亿元，同比增长6.5%。据有关机构测算，我国互联网企业市值规模近10万亿元，其中9家跻身全球互联网企业市值前30强，国际竞争力显著增强。

二是基础强，网络设施实现全球领先。建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。IPv6改造全面完成，国家顶级域名注册量全球第一。全方位、多层次、立体化的网络互联架构加速形成，网络服务质量加快迈向世界一流。

三是应用广，融合赋能作用充分彰显。在生活领域，即时通信、移动支付、网约车等应用蓬勃发展，拓展了数字生活新空间。在生产领域，5G应用融入97个国民经济大类中的74个，工业互联网覆盖全部41个工业大类。

四是环境优，行业生态秩序不断完善。新型监管体系不断健全，企业经营合规性、行业生态开放性和安全保障稳健性明显提升。惠民利企的行业综合服务体系在逐步完善，用户权益保护切实得到加强。

五是合作宽，互利共赢持续走深走实。深度参与全球数字治理和国际规则制定，推进高质量共建“一带一路”，务实开展全方位数字化转型合作与世界各国共享数字经济发展红利。

赵志国表示，下一步，关于互联网发展，工业和信息化部将重点抓好以下三方面的工作。

一是坚持创新引领，培育发展新质生产力。全面加强新型信息基础设施建设，系统布局关键核心技术攻关，推动6G、下一代互联网、量子通信等前沿技术研发应用。

二是坚持数实融合，加快推进新型工业化。促进人工智能与制造业深度融合，深入推动“5G+工业互联网”规模化应用，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。

三是坚持改革开放，持续优化营商环境。完善政策制度，推动行业监管体系和能力现代化，纵深推进行风纠风工作，持续提升服务质量。进一步开放电信市场，激发各类市场主体活力。

(责编：申佳平、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
接入国际互联网30周年 我国互联网发展呈现五大特点
　　人民网北京4月18日电 （记者申佳平）“1994年4月20日，我国开通首条64K的国际专线，实现了与国际互联网的全功能连接，成为国际互联网的第77个成员，一晃30年，后天4月20日就是这一历史时刻30周年的纪念日。”工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，30年来，我国互联网发展取得显著成效，为加速新型工业化、加快推进制造强国和网络强国建设提供了坚实的基础和有力的支撑。…
人工智能如何赋能新型工业化？工信部透露三方面重点
　　人民网北京4月18日电 （记者申佳平）4月18日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在国务院新闻办举行的发布会上，围绕人工智能赋能新型工业化介绍了三方面重点工作。 陶青表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，是新型工业化的重要推动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部