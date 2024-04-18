人民网北京4月18日电 （记者申佳平）“科技成果的成熟度、先进性决定了科技转化的水平，通过中试验证可以提高成果的成熟度，有效加快科技成果转化，更好地加快加速科技创新。”4月18日，工业和信息化部副部长单忠德在国务院新闻办举行的发布会上表示，将主要从三个方面增强中试支撑保障能力，提高科技成果转化和产业化水平。

中试，是把处在试制阶段的新产品转化到生产过程的过渡性试验，是科技成果转化的关键环节，也是制造业创新体系的有机组成部分和现代化产业体系的重要支撑。通过中试验证，可以进一步提升产品性能和质量，实现稳定批量生产，加快创新产品产业化步伐。

单忠德指出，为更好地推动产品的高质量、高性能发展，今年年初，工业和信息化部联合有关部门制定了《制造业中试创新发展实施意见》，重点工作有三个方面。

一是提升中试验证能力。实施制造业中试能力提升工程，科学规划重点行业的先进中试能力建设，在石化、化工、冶金等流程型制造业，以及装备、汽车、电子等离散型制造业，支持布局建设一批具有较强行业带动力的重大中试项目。同时，支持产业链龙头企业将中试验证和研发生产一体化谋划，形成行业完整中试能力，推动重点产业链中试能力基本全覆盖。

二是建设中试验证平台。加大技术改造，推进中试数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化发展，构建中试服务平台体系。特别是支持建设综合性、专业化中试公共服务机构，搭建应用场景和试验环境，带动产品研发设计和验证试验，加快满足行业发展需求。强化现有创新和服务平台中试功能，加强技术研发转化，开放试验能力、试验场地和研究成果。

三是健全中试发展生态。创新发展中试产业，培育优质企业。扩大精密测量仪器、高端试验设备、设计仿真软件等产品供给，推动中试平台提供更加精准有效的服务。另外，强化标准支撑引领，建立健全中试标准体系，并发布一批关键标准，培养复合型人才队伍和善于解决复杂工程问题的卓越工程师。支持地方制定中试发展的政策措施，对中试平台给予资金、人才、金融等多方面支持。

(责编：申佳平、章斐然)

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