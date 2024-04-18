李彤 欧阳易佳 黄盛

在全球特色消费展区，参观者络绎不绝。人民网记者 翁奇羽摄

“世界那么大，我想去看看！”

早些年的一句网络流行语，在展会上轻松实现了。漫步在“巴黎香榭丽舍大道”、感受着“英伦风”吹起的品牌热、不远处跳起了轻快的爱尔兰踢踏舞、阵阵牙买加咖啡浓香扑鼻、海南潮品“海岛风”更是吸引人驻足观看……一“览”观世界，一“展”惠全球。

中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）连续举办了四届，为什么越来越多的人关注消博会？本届展会4000余个参展品牌背后，能够洞悉哪些消费新趋势、产业新动向？从“消博大卖场”到“自贸港大市场”，海南自贸港建设6年来取得了哪些经验和成效？

从“闯世界”到“奔东方” 外资进入中国市场渠道拓宽

加拿大巧克力品牌连续四年参展消博会。人民网 黄盛摄

一块巧克力，从消博会走向大市场。LATIO加拿大巧克力展台前，络绎不绝的消费者对配色多元、口味新颖的可可巧克力兴致盎然。“消博会见证了我们在中国的发展。”展台人员告诉人民网记者，从首届消博会的“机会偶然”，了解自贸港优惠政策在海口建厂；到参加第二届和第三届展会后，公司在海南开办两家线下实体店，消博会成为他们立足中国、掘金东方的窗口。

“法国每出口3支口红，就有1支被中国消费者买下。”在第二届消博会上，参展商的一席话道出了无限商机，这类故事一直在上演。25年前进入中国的雅诗兰黛集团，在连续参展消博会后，于去年在海南建立了旅游零售中国总部，辐射中国和亚太地区旅游零售业务。雅诗兰黛集团旅游零售全球总裁艾泽瑞表示，在海南与消费市场共同成长是一种快乐，中国市场为品牌的发展提供了令人兴奋的机会。

本届展会，来自71个国家和地区的超过4000个品牌，以及来自英国、新加坡、韩国、日本等10余个重点国别和地区的采购团、100余名全球头部企业高管到会参加洽商和签约等活动，相逢“消博机遇”。

“展会第一天，一位男士在听了我们介绍后，花了5000多元买了一双皮鞋。”来自英国的手工鞋靴品牌Tricker's今年第一次参展就吸引了不少消费者的关注。销售经理崔闻说，以中国为代表的部分新兴经济体已经成为全球服饰品牌开拓市场的首选，消博会让更多消费者近距离了解外国品牌，也让品牌方感受到中国市场的需求特点，为进一步走向中国市场带来契机。

多位外企参展商认为，从链接全球的“货”与“人”，到赋予更多消费场景的可能性。在消博会上能看到中国市场的前景，成为外资品牌进入中国市场的“前哨站”。

从“新品”到“精品” 尖货拉动新型消费

“没想到在展馆嘈杂的环境下，也能实现深度睡眠。”观展者刘先生躺在全球首发减压舒眠机体验空间内，享受着科技带来的“深睡之旅”。

全球首发“隐形”按摩椅、全球首台锂电布艺清洗机、“指哪扫哪”的AI机器人……本届消博会不断“上新”，处处可见消费精品。

今年《政府工作报告》提出，培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。这些在消博会上有更具象化体现。

飞行汽车引来观展者驻足拍照。人民网 欧阳易佳摄

“新”风拂面，精品好物轮番登场。一款飞行汽车吸引了观众目光。“乘客只需一键启动、一键返航、一键降落等简单操作即可拥有安全、智能的飞行体验。通过高效率空气动力学，实现飞行时的极致气动性能。”展台人员介绍说，企业正通过展会窗口和海南自贸港的政策优势，积极拓展海外业务。

加速向“新”，让美好生活可感可触。下班回家，长膳智能机器人为你智慧烹饪美味佳肴；“绿”意十足，反映新型消费理念。使用可循环材料制作手袋、产品使用可降解材料，消费者更愿意为“绿色”买单。

“越来越多的品牌在拥抱可持续发展理念。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰表示，消博会引领绿色消费品升级，致力于传递绿色理念。在展会上包括安永在内的咨询企业，发布了涉及绿色、可持续主题的研究报告。

从“大卖场”到“大市场” 自贸港建设成型起势

2628、2843、3382，这是消博会从首届到第三届，不断增多的国内外参展品牌数量，今年更是超过了4000家。

消博会年年约、届届热，是什么吸引了越来越多人关注？

2020年6月，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，明确了海南国际旅游消费中心定位，提出举办消博会。

如何将消博会“流量”变“留量”、自贸港“能量”变“增量”？多位参展商表示，建设中的海南自贸港拥有高含金量的政策优势，更完善的营商环境，火热蓬勃的消费市场，是理想的投资沃土和购物天堂。特别是海南正在建设的“两个基地”“两个网络”“两个枢纽”，为全球企业共享中国市场提供了新机遇。

“这次来海口，我就是政策的受益者。”一位外资企业负责人说，今年2月实施的扩大59国人员免签入境海南事由政策，从旅游扩展到了会展、商贸、医疗等短期来华事由，不少展商都是新举措受益者。

海口市税务局党委委员、总经济师李由向人民网记者介绍展台工作情况。人民网记者 翁奇羽摄

海南自贸港建设，有温度的服务更具说服力。在消博会场馆内，有一处展位引人关注，时常排起长队。税收服务中心展台工作人员身穿制服，认真回应参展企业和观展群众的咨询。海口市税务局党委委员、总经济师李由对人民网记者说：“来展台咨询的有内外资企业，也有大量消费者，通过和我们面对面交流，深入了解海南自贸港的区位优势和政策支持。一些企业正是通过咨询后坚定了在自贸港扎根的决心，从最初的参展发展到投资和建厂。”

制度型开放、先行先试，吸引力越来越大。在4月份国新办举办的发布会上，海南省省长刘小明介绍说，自贸港建设以来，政策红利加速释放，海南成为投资热土。外资入琼热度不断攀高，2018年以来，海南新设外资企业以每年65%的增幅持续增长，已经有6543家。

刘小明说：“我们先行先试高标准经贸规则，制度型开放稳步扩大。用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）与自贸港政策叠加优势，先行先试国际高标准经贸规则，在服务贸易、数字贸易、知识产权保护、跨境数据流动等领域推出了一批新举措。”

据介绍，海南制度集成创新取得成效，连续推出16批140项创新案例，并逐步建立起一套较为成熟的工作机制。

谈及未来发展，在展会配套活动“海南机遇：投资与消费大会”上，全国政协常委、上海市政协原副主席、民建中央原副主席周汉民建议，以更大力度先行先试，对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）；充分挖掘文化内涵，积极推进国际旅游消费中心建设；坚持生态优先，把绿色低碳发展作为重点，推动绿色信用认证体系建设；重视与上海自贸区临港新片区等相互联动。

“花开”消博会，“硕果”惠全球。消博会实力“圈粉”，自贸港阔步向前。海南发展活力更充沛、磁力更强劲、动能更澎湃，共享发展新机遇的故事仍在继续！

(责编：郝帅、吕骞)

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