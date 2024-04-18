人民网北京4月18日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协发布数据显示，今年3月，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。

时隔四年，北京国际汽车展览会将再次在京举办，这既是集中展示行业新技术和企业新产品的平台，更是展示品牌新形象的车界盛会，叠加各地促消费政策的实施，必将成为推动国内汽车消费的催化剂和触发点。

在新能源、智能化的大浪潮下，国内外汽车品牌将带来哪些前沿产品和技术？

近日，本田技研工业（中国）投资有限公司（以下简称：Honda）发布专为中国市场推出的全新电动品牌“烨”，该品牌车型在全球范围内率先使用专属于新一代电动车的全新“H”标识，展现Honda在中国加速电动化变革的决心。

本田技研工业株式会社执行役常务、中国本部长五十岚雅行表示，从中国市场特征来说，新兴品牌特别多，针对中国燃油车市场份额缩小，以及新能源车市场份额扩大的情况，Honda会急速采取措施去应对环境的变化。

近年来，中国市场已有全球最强的电动化技术以及零部件供应体系，全球各大车企也在纷纷强化本土化的研发和投入。

“现在中国汽车行业，包括供应商，确实都走在最前端，自动驾驶和智能化技术比较强。”五十岚雅表示，Honda与华为合作的光场屏，不管是大的还是小的车载屏，合作范围非常广。

与此同时，在电池方面，该品牌跟宁德时代强强联手来进行项目开发，并探讨与中国自动驾驶技术公司合作的意向。

“我们发布的‘烨’品牌和‘W’架构由Honda中国研究所的年轻本土团队开发。Honda在汽车研发领域一直在积累技术和经验，包括电动车的研发。Honda在全球范围内也较早面向中国市场进行电动车的开发，‘烨’品牌就是基于这个背景诞生的。”本田技研工业（中国）投资有限公司执行副总经理宫原哲也说。

据悉，“烨S7”和“烨P7”是“烨”品牌第一弹车型，计划于2024年末开始上市；“烨GT CONCEPT”是“烨”品牌第二弹车型，计划于2025年上市。

(责编：罗知之、吕骞)

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