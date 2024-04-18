人民网北京4月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在会上表示，一季度，中国所有的货物贸易跨境结算中，使用人民币结算占比近30%，人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。

朱鹤新介绍，今年以来，人民银行、外汇局坚持把服务实体经济作为根本宗旨，将提升为经营主体服务的便利化水平作为重要着力点，重点开展了以下几个方面的工作，取得了明显成效。

一是推进简政放权，不断优化营商环境。首先从审批开始，以优化审批服务为突破口，改革10项涉企经营许可事项、修改规章、规范性文件，对部分行政许可事项实行告知承诺制；完善基本账户变更、银行账户注销等服务，推动“高效办成一件事”；落实政务公开，强调政策意见征求过程中必须充分听取经营主体的建议。

二是聚焦民营和中小微企业，疏通资金进入实体经济的渠道。在贷款方面，充分发挥再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具等作用，引导金融机构增加对民营和中小微企业贷款投放，降低融资成本。总的看，民营和小微贷款增速均明显高于各项贷款平均增速。在发债方面，畅通企业债券融资渠道，企业债券发行规模增加。今年一季度，公司信用类债券发行超过3.65万亿元，同比增长3.5%。截至今年3月末，民营企业债券融资支持工具已累计支持了143家民营企业发行债券超过2515亿元。在票据方面，优化了票据业务功能，助力企业加快资金周转、缓解占款压力。一季度，签发票据的中小微企业超过14.4万家，占全部签票企业的93.2%；办理贴现的中小微企业为16.9万家，占全部贴现企业96.5%。

三是本外币一体发力，促进跨境贸易投资便利化。人民币跨境使用便利化程度不断提升。先后出台了稳外贸稳外资、新型离岸贸易、外贸新业态、资本项目数字化等多项跨境人民币支持政策，同时有序推进了本外币一体化资金池试点。环球银行金融电信协会(SWIFT)公布了一个数据，人民币份额又有了新的提升，将近达到4.7%。

(责编：罗知之、吕骞)

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