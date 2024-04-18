人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行：人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币

2024年04月18日14:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在会上表示，一季度，中国所有的货物贸易跨境结算中，使用人民币结算占比近30%，人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。

朱鹤新介绍，今年以来，人民银行、外汇局坚持把服务实体经济作为根本宗旨，将提升为经营主体服务的便利化水平作为重要着力点，重点开展了以下几个方面的工作，取得了明显成效。

一是推进简政放权，不断优化营商环境。首先从审批开始，以优化审批服务为突破口，改革10项涉企经营许可事项、修改规章、规范性文件，对部分行政许可事项实行告知承诺制；完善基本账户变更、银行账户注销等服务，推动“高效办成一件事”；落实政务公开，强调政策意见征求过程中必须充分听取经营主体的建议。

二是聚焦民营和中小微企业，疏通资金进入实体经济的渠道。在贷款方面，充分发挥再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具等作用，引导金融机构增加对民营和中小微企业贷款投放，降低融资成本。总的看，民营和小微贷款增速均明显高于各项贷款平均增速。在发债方面，畅通企业债券融资渠道，企业债券发行规模增加。今年一季度，公司信用类债券发行超过3.65万亿元，同比增长3.5%。截至今年3月末，民营企业债券融资支持工具已累计支持了143家民营企业发行债券超过2515亿元。在票据方面，优化了票据业务功能，助力企业加快资金周转、缓解占款压力。一季度，签发票据的中小微企业超过14.4万家，占全部签票企业的93.2%；办理贴现的中小微企业为16.9万家，占全部贴现企业96.5%。

三是本外币一体发力，促进跨境贸易投资便利化。人民币跨境使用便利化程度不断提升。先后出台了稳外贸稳外资、新型离岸贸易、外贸新业态、资本项目数字化等多项跨境人民币支持政策，同时有序推进了本外币一体化资金池试点。环球银行金融电信协会(SWIFT)公布了一个数据，人民币份额又有了新的提升，将近达到4.7%。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国营商环境持续优化 多地积极探索激发市场活力新路径
　　安徽制定100条具体措施创优营商环境、海南锚定一流营商环境建设目标、山东建设新型监管机制推动营商环境持续向好向优……当前，全国多地相继出台政策举措，旨在不断完善和提升营商环境，以营造更加优质、高效的政务服务环境。 近日，在四川省宜宾市民中心的市场监管局政务服务窗口，当地一企业相关负责人领取了更新的企业食品生产许可证。…
“氢”风徐来 我国氢能产业步入发展快车道
　　碱水制氢、PEM制氢、高压气态储氢……近年来，我国氢能产业不断涌现新的技术突破和应用场景，核心技术加速攻关，应用市场不断优化，为高质量发展和能源绿色低碳转型提供了强劲发展动力。 氢能既是新兴能源体系的重要组成部分，又是推动能源绿色低碳转型的重要抓手。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部