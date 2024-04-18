郝帅 欧阳易佳

“国货潮品消费已经成为消费新趋势之一”“国潮也是我们文化自信的一种体现”“科技创新，是国货走向世界的‘金钥匙’”……

第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）期间，人民网推出首期《消费圆桌派》节目，人民日报社记者赵兵、商务部研究院流通与消费所助理研究员姜照、中消协消费指导部副主任赵宇来到人民网演播厅促膝交流，并与消博会前方记者连线，共同探讨国潮文化的风靡、国货品牌的自信与出海之路。

“国货潮品”魅力绽放自信前行

近年来，“国潮风”迅速席卷消费市场。从街头巷尾的穿搭到口中的美食，从文具礼品到家居摆设，国潮元素无处不在，展现出中国文化的独特魅力。这股“国潮风”如今也带着“中国范儿”走向了世界。

“这是盲盒，深受年轻人喜欢”“它代表着一种国潮品牌文化”。

圆桌嘉宾展开精彩对话。人民网记者 马天翼摄

节目从一段关于盲盒的讨论中展开。

“国潮如此受欢迎，是因为它代表了消费者对本土文化的自豪和认同。”嘉宾姜照首先谈到，随着国家的强大和文化自信的增强，大家越来越支持国货，这也为国货品牌和国际文化交流提供了新的机会。

在本届消博会上，国货品牌掀起了一股“国潮热”。过去一年，行业竞争加剧，许多国货品牌积极谋求出海，寻找更广阔市场。“很多国货品牌在国内市场取得了不俗的成绩，但国际市场的环境更为复杂。”姜照认为，不同国家的法律、文化、经济都存在差异，这对国货品牌来说是个不小的挑战。

“企业在‘走出去’的路上，难免会‘水土不服’。”嘉宾赵宇表示，企业首先得确保产品质量，持续优化产品，真正走进消费者的心里。只有这样，才能赢得消费者的长期支持，无论在国内还是国外，都能稳健前行。

“中国智造”华丽转身科技赋能

如今，从日常出行到社交娱乐，科技的力量无处不在。在这一过程中，中国企业已经实现从“中国制造”到“中国智造”的华丽转身，也在国际市场中彰显了国货实力。

消博会现场，小朋友们正在与机器人互动。人民网记者 杨迪摄

在消博会现场，人民网前方记者介绍了众多“中国智造”高科技产品。从新能源汽车到无人机，再到智能家电等新兴行业，中国品牌发力创新，不仅在国内影响力与日俱增，还与国外市场精准对接，给海外消费者带来更多智慧和绿色新体验。

连线结束后，现场嘉宾们纷纷发表自己的看法，“在国潮的推动下，国货品牌正迎来前所未有的发展机遇。”“科技创新和品质提升已成为国货品牌发展的新引擎，满足了消费者对高品质生活的热烈追求。”

“科技创新，是国货走向世界的‘金钥匙’。”消博会上科技范十足的国货品牌让姜照充满感慨。他说：“众多民族企业通过深耕科技，推出了像新能源汽车、智能眼镜等科技感满满的产品。这些企业不仅严格控制产品质量，还以经济实惠的价格，为全球消费者提供了高性价比的选择。”

从“中国制造”到“中国智造”，从单一的出口到全面的品牌国际化，这一转变不仅彰显了中国企业的强大实力，更体现了国际化战略的深化。这背后，既是中国产品的硬实力，也是中国品牌的软实力，为企业长远发展奠定了坚实基础。

“国货自强”老字号焕发新活力

“随着国家实力的增强和民族文化的自信，老字号品牌也正在借助国潮风，焕发新的生机。”主持人赵兵谈到。

景德镇瓷器就是一个生动的例子。作为海上丝绸之路的瑰宝，在消博会上再次证明了自己在全世界美誉度。

第四届消博会现场，“老字号新消费”字样格外醒目。人民网记者 杨迪摄

老字号如何在新时代赋予自己新的生命力？姜照谈到，老字号除了传承历史，更要注重创新，特别是要关注年轻消费者的需求和特点。

他建议老字号品牌应利用年轻消费者的数据，开发多元、特色、差异化的产品，并提升产品的颜值，以增强吸引力。“也鼓励老字号充分利用跨境电商等外贸新业态，拓展海外市场，展示老字号的独特魅力。”

国货品牌的崛起之路并非一帆风顺。为了摆脱过去的平价、低端形象，国货品牌需要在产品质量、创新设计和用户体验上下更多功夫。品牌需加强自身建设，确保产品过硬，才能赢得消费者的长期信任。

当消费者购买国货品牌遇到维权问题时怎么办？赵宇提醒，消费者有多种维权渠道。除了与经营者协商，还可以寻求消费者协会和行政部门的帮助，甚至通过法律手段来保护自己的权益。她期待国货品牌能持续加强自身建设，提升产品和服务水平，为消费者带来更优质的购物体验。

“国货当自强”现在已经成为现实，国货崛起既面临挑战，也充满希望。在这场“国潮”的讨论中，嘉宾们看到了中国传统文化的魅力，也看到了国货品牌的无限可能。期待未来能有更多的国货品牌在国际舞台上大放异彩。

【栏目介绍】

《消费圆桌派》是人民网、人民日报社政治文化部联合推出的一档大型融媒体谈话节目，畅聊中国消费领域新趋势、新亮点、新体验，多维度展现中国消费市场的韧性与潜力，传递消费新观察，透视消费新生态。

(责编：郝帅、高雷)

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