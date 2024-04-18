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两部门谈人民币汇率：有基础、有条件保持基本稳定

2024年04月18日15:53 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在会上强调，人民银行、外汇局保持人民币汇率基本稳定的目标和决心不会变，人民币汇率有基础、有条件保持基本稳定。

朱鹤新表示，今年以来，市场对美联储货币政策转向的预期出现反复，美元指数近期最高时已经超过106，这是近6个月以来的高点。国际金融市场动荡加剧，日元、欧元、英镑等主要货币以及一些其他新兴市场货币波动有所加大。受外部冲击的影响，人民币对美元的汇率出现了波动，人民币对一篮子货币事实上是保持稳定，在稳定的基础上还有一定升值。截至3月末，中国外汇交易中心人民币汇率指数报99.78，比上年末涨了2.4%。

朱鹤新指出，汇率稳定的基础与经济面有很大关联，一季度经济呈现回升向好势头，这也体现我国经济发展的质量和国际竞争力。短期看，一季度经济实现良好开局，多个领域边际得到改善，积极因素累积增多，这将有力对冲外部扰动因素，对人民币汇率有支撑作用。同时，我国外汇市场成熟度也在持续提升，韧性在不断增强，人民币汇率走势会双向波动、相对均衡。从中长期看，支撑因素更多，中国经济迈入高质量发展阶段，国际收支自主平衡，外汇市场深度和广度将进一步拓展，经营主体的风险中性意识也将显著增强。调研发现，经营主体的避险意识在不断增强，运用外汇衍生品等管理汇率风险的能力在提升，人民币跨境收付稳步增长，人民币汇率保持基本稳定在宏观上和微观上都有坚实基础。“我们始终有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。”

朱鹤新表示，人民银行、外汇局将以我为主，兼顾内外均衡。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。既注重发挥市场在汇率形成中的决定性作用，也会继续综合施策、稳定预期，高度关注外汇市场形势变化，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

(责编：罗知之、吕骞)
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