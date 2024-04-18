人民网北京4月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。中国人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，相关部门将加强对资金空转的监测，完善管理考核机制。未来随着经济转型升级、有效需求恢复、社会预期改善，资金沉淀空转的现象会缓解。

“目前广义货币M2余额超过300万亿元，这是过去多年来金融持续不断支持实体经济发展的反映。过去相当长一段时期，我国经济保持高速增长，经济体量持续增大，企业资本和居民资产累积加快，这些都会带来货币需求的上升。与经济发展阶段相适应，我国货币信贷也长期保持两位数以上的较高增速，为经济发展创造了适宜的环境。尤其疫情三年，为着力稳住经济大盘，金融又加大了逆周期调节力度。总体看，当前存量货币确实已经不低了。”邹澜说。

邹澜介绍，当前，我国经济结构调整、转型升级在加快推进，房地产市场供求关系发生重大变化，地方债务风险防控加强，经济更为轻型化，信贷需求较前些年有所转弱，信贷结构也在优化升级。但各方面对变化还有个认识、适应的过程，一些银行在经营模式和内部考核上仍有规模情结，超过了实体经济的有效融资需求。部分企业借助自身优势地位，用低成本贷款融到的钱买理财、存定期，或转贷给别的企业，主业不赚钱，金融反而成了主要盈利来源，这就容易形成空转和资金沉淀，降低了资金使用效率。

邹澜强调，当前庞大的货币总量增长可能放缓，数据上会有扰动，不宜简单作同期比较。但这并不意味着金融支持实体经济的力度减少，真正需要资金的高效企业反而会获得更多融资，是金融支持质效提升的体现。

(责编：罗知之、吕骞)

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