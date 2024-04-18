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一季度我国货物和服务贸易顺差超600亿美元

2024年04月18日15:25 | 来源：新华社
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国家外汇管理局4月18日发布数据显示

我国经常账户顺差继续保持在合理均衡区间

经初步统计，2024年一季度

我国货物和服务贸易合计实现顺差超600亿美元

处于历史同期较高水平

展望未来

我国经常账户有基础有条件保持合理规模顺差

其中，货物贸易顺差将维持较高水平

我国出口有望得到结构性和周期性因素的共同支撑

服务贸易结构更趋优化

生产性服务贸易的作用更加突出

记者：刘开雄、吴雨

编辑：秦交锋

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、牛镛)
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