人民网北京4月18日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，4月17日，农业农村部发布了组织开展第三批中国全球重要农业文化遗产预备名单遴选工作的通知。

全球重要农业文化遗产（GIAHS）倡议由联合国粮农组织（FAO）于2002年发起，旨在建立全球重要农业文化遗产及有关的景观、生物多样性、知识和文化保护体系，通过对遗产的动态保护和适应性管理，促进全球粮食安全、农业可持续发展和农业文化传承。

我国是最早参与GIAHS工作的国家之一，现拥有22项GIAHS，数量居各国首位。在GIAHS工作的带动下，农业农村部于2013年启动了中国重要农业文化遗产的挖掘和保护工作，先后发布了七批188项遗产名单，为我国申报GIAHS提供了重要保障。

根据通知，本次GIAHS预备项目的申报需满足三点条件——

一是已经入选中国重要农业文化遗产的各传统农业系统。

二是符合FAO确定的基本条件，即：提供保障当地居民粮食安全、生计安全和社会福祉的物质基础；具有生物多样性保护、水土保持、水源涵养等多种生态服务功能和景观价值；蕴含生物资源利用、农业生产、水土保持、景观维护等方面的传统知识和技术；拥有历史积淀和文化多样性，在社会组织、艺术等方面具有文化传承价值；体现人与自然和谐共存和发展的生态智慧。

三是具备一定的优势和特点：与国际上同类型农业文化遗产相比具有显著的独特性；申报工作得到遗产所在地居民的普遍支持；已完成初步的遗产保护组织和制度建设；获得了较好且稳定的资金、技术等支持保障；入选中国重要农业文化遗产后保护成效显著等。

此外，通知还公布了申报及遴选程序 、申报材料及联系方式等信息。

(责编：方经纶、吕骞)

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