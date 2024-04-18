新华社北京4月18日电 针对美国日前宣布计划针对中国钢铝产品采取新的限制措施，商务部新闻发言人18日回应称，中方注意到有关消息。美方对中国的指责没有事实依据，相关措施是典型的单边主义、保护主义做法，中方对此坚决反对。

有记者问：美国白宫网站日前发布消息，指责中国不公平做法，宣布计划针对中国钢铝产品采取新的限制措施，包括将对中国钢铝产品的301关税提高至现有水平的3倍，并与邻国合作防止中国钢铝产品间接出口美国等。请问商务部对此有何回应？

商务部新闻发言人在答记者问时说，2018年以来，美以“国家安全”之名，对全球贸易伙伴钢铝产品选择性加征关税，还以此胁迫贸易伙伴接受不公平条件，受到众多世贸成员的反对。美方相关措施已被世贸组织裁定违反世贸规则。

美方无视国际经贸秩序和规则，将经贸问题政治化，滥用所谓301关税复审程序，公开要求随意调整对中国产品关税，转嫁矛盾，是一错再错，也无助于解决美国内产业面临的问题。美施压别国限制中国产品，更将破坏全球产业链供应链的安全稳定。

我们敦促美方正视自身问题，停止提高对华产品关税，并立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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