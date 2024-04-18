人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部回应美宣布对中国钢铝产品限制措施

2024年04月18日21:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月18日电 针对美国日前宣布计划针对中国钢铝产品采取新的限制措施，商务部新闻发言人18日回应称，中方注意到有关消息。美方对中国的指责没有事实依据，相关措施是典型的单边主义、保护主义做法，中方对此坚决反对。

　　有记者问：美国白宫网站日前发布消息，指责中国不公平做法，宣布计划针对中国钢铝产品采取新的限制措施，包括将对中国钢铝产品的301关税提高至现有水平的3倍，并与邻国合作防止中国钢铝产品间接出口美国等。请问商务部对此有何回应？

　　商务部新闻发言人在答记者问时说，2018年以来，美以“国家安全”之名，对全球贸易伙伴钢铝产品选择性加征关税，还以此胁迫贸易伙伴接受不公平条件，受到众多世贸成员的反对。美方相关措施已被世贸组织裁定违反世贸规则。

　　美方无视国际经贸秩序和规则，将经贸问题政治化，滥用所谓301关税复审程序，公开要求随意调整对中国产品关税，转嫁矛盾，是一错再错，也无助于解决美国内产业面临的问题。美施压别国限制中国产品，更将破坏全球产业链供应链的安全稳定。

　　我们敦促美方正视自身问题，停止提高对华产品关税，并立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇市场韧性较强 境外机构投资境内债券有望延续增长
　　“外汇市场运行展现出较强韧性，跨境资金流动总体均衡，市场预期和交易保持理性有序”“境外机构投资境内债券有望延续稳定增长态势”“我国经常账户有基础有条件保持一定规模的合理顺差”…… 4月18日，在国新办举行的2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍了今年一季度我国外汇收支情况，并就业内关注的问题进行了详细解答。 2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会现场。…
新能源产品密集推出 车企加速推动电动化转型
　　人民网北京4月18日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协发布数据显示，今年3月，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部