数据来源：工业和信息化部

制图：汪哲平

本报北京4月18日电 （记者王政、刘温馨）记者18日从工业和信息化部获悉：今年以来，工业经济保持较快增长，高质量发展取得积极成效，总体实现良好开局。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.1%，较2023年全年提高1.5个百分点，为8个季度以来的最高值；工业投资同比增长13.4%，规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%。

工业大省大市和重点行业保持稳定增长——

一季度，28个省份工业增加值同比增长，41个工业大类行业中，电子、汽车等37个行业增加值同比保持增长，增长面较去年扩大22个百分点；装备制造业持续较快增长，一季度增加值同比增长7.6%，发挥了装备支撑和增长带动作用。

高技术制造业和新兴产业保持快速增长——

一季度，新兴产业典型产品保持较高增速，太阳能电池产量同比增长20.1%，与光伏相关的多晶硅、单晶硅产量增速达50%以上，推动产业结构向绿色化、低碳化持续优化，氢能、新型储能等应用场景不断拓展，一季度，新能源汽车市场占有率超过31%，钢铁、有色金属等传统行业规模以上工业单位增加值能耗继续下降。

工业经济回升向好的积极因素持续累积——

市场需求有支撑，一季度制造业投资同比增长9.9%，规模以上工业出口交货值同比增长0.8%，汽车销量同比增长10.6%，家电类商品消费同比增长5.8%，特别是工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策加快释放市场空间。经营主体有信心，规模以上工业企业利润连续增长，制造业民间投资同比增长11.9%。发展动力有源泉，截至2月底，规模以上工业企业户数较上年底增加1.9万户，达到50.1万户。

《 人民日报 》（ 2024年04月19日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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