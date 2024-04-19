本报记者 吴秋余

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一季度，我国金融总量稳定增长，金融对实体经济支持力度保持稳固。融资成本稳中有降，新发放企业贷款利率同比降0.22个百分点。外汇市场运行展现较强韧性，跨境资金流动总体均衡，市场预期和交易保持理性有序。

一季度新增社会融资规模12.9万亿元，新增人民币贷款9.5万亿元；一季度新发放企业贷款利率为3.75%，同比降0.22个百分点；截至3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2023年末增加77亿美元……4月18日，在国务院新闻办召开的新闻发布会上，中国人民银行、国家外汇管理局有关负责人介绍了今年一季度金融运行和外汇收支情况。

金融机构对实体经济发放的人民币贷款保持合理增长

“总的看，前期出台的一系列货币政策措施正在逐步发挥作用，国民经济持续回升、开局良好。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在发布会上表示，今年以来，人民银行、外汇局综合运用多种政策工具，支持经济回升向好，降准0.5个百分点，释放中长期流动性超过1万亿元，保持银行体系流动性合理充裕，适时降息，下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）降低0.25个百分点，5000亿元抵押补充贷款（PSL）额度发放完毕，并设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。同时，促进外汇市场平稳运行，综合施策保持人民币汇率基本稳定，加强跨境贸易投资外汇便利化政策供给，稳步推进外汇领域高水平开放，有序推动银行外汇展业改革。

“截至目前，政策实施已取得较好成效。”朱鹤新表示，从实施效果看，一季度我国金融总量稳定增长，金融对实体经济支持力度保持稳固。

数据显示，一季度，我国融资成本稳中有降，新发放企业贷款利率为3.75%，同比降0.22个百分点，特别是新发放个人住房贷款利率3.71%，同比降0.46个百分点。“今年一季度贷款投放比例向历史平均水平回归，为未来3个季度的信贷增长留足空间。”朱鹤新说。

“总体上看，一季度的社会融资规模增长与今年的经济增长和价格水平预期目标基本匹配，特别是在去年高基数的基础上实现8.7%左右的增长，实际上是不低的。”中国人民银行调查统计司负责人张文红介绍，今年以来，我国信贷投放节奏平稳，金融机构对实体经济发放的人民币贷款保持合理增长。

“今年以来，外部环境依然复杂多变，中国经济持续回升向好，外汇市场运行展现较强韧性，跨境资金流动总体均衡，市场预期和交易保持理性有序。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，一季度，我国跨境资金小幅净流入，银行结售汇小幅逆差，结汇率和售汇率均表现为稳中有降，企业结售汇意愿保持理性，外汇衍生品交易规模继续增长，市场经营主体汇率风险中性意识持续增强，外汇储备规模保持基本稳定。

数据显示，截至3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2023年末增加77亿美元，余额变化主要受汇率折算、资产价格变动等估值因素影响。

做好五篇大文章，服务实体经济高质量发展

去年召开的中央金融工作会议强调，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

“今年以来，人民银行坚决贯彻党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，认真做好五篇大文章，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节支持力度。”朱鹤新说。

数据显示，截至3月末，高技术制造业贷款、科技型中小企业贷款、普惠小微贷款、涉农贷款和民营经济贷款余额同比增速分别为27.3%、20.4%、20.3%、13.5%和10.7%。2023年末绿色贷款余额增速更高，为36.5%，均明显高于全部贷款增速。科技型中小企业贷款获得率为47.9%，较2017年增长2倍多，普惠小微授信户已经超过6000万户。3月份，新发放普惠小微贷款加权平均利率4.36%，创历史新低。

“做好五篇大文章，是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点，也是深化金融供给侧结构性改革的重要内容，人民银行将加强和相关行业管理部门的协同，全面调动金融机构的积极性，不断增强金融支持五篇大文章的实效。”朱鹤新表示，经中央批准，人民银行已经成立了信贷市场司，牵头推进做好五篇大文章工作，下一步将从政策框架、激励约束、金融服务能力建设等多个方面加大支持力度。

中国人民银行货币政策司司长邹澜介绍，为了激励金融机构更快优化信贷结构，人民银行不断创新业务，在原有再贷款的基础上，以优惠利率的形式，有针对性地设立了结构性货币政策工具。截至3月末，工具总量达7.5万亿元，约占人民银行总资产的17%，存续工具数量10项，支持领域实现了对五篇大文章的基本覆盖。

稳步扩大中国债券市场对外开放，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定

去年四季度以来，境外机构开始大量增持中国境内债券。2023年全年净增持230亿美元，今年一季度净增持已达到416亿美元。截至今年3月末，已经有70多个国家和地区的1129个境外机构进入中国债券市场，外资持仓量已超过5700亿美元，占境内债券托管总量的2.6%左右，占比较去年末上升了0.2个百分点。

“我国经济长期向好趋势没有改变，各项宏观政策持续发力，国内经济持续回升向好，这为境外投资者提供了一个良好稳定的宏观环境。”王春英表示，目前中国债券市场规模全球第二，广度、深度不断拓展，有助于提升人民币债券的投资价值。与此同时，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步上升，人民币的国际影响力在逐步增强，人民币资产已成为境外机构全球投资布局的一个重要选择。

“展望未来，境外机构投资境内债券有望延续稳定增长态势。”王春英表示，人民银行、外汇局将继续坚持市场化、法治化和国际化方向，稳步扩大中国债券市场对外开放，更加便利境外投资者参与。总的来看，中国持续提升金融市场制度型开放水平，改善投资环境和完善优化服务，外资投资我国债券市场具有稳定、可持续的提升空间。

今年以来，市场对美联储货币政策转向的预期出现反复，国际金融市场动荡加剧。受外部冲击的影响，人民币对美元的汇率出现了波动。

“近期人民币汇率保持总体稳定，我们始终有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。”朱鹤新表示，人民银行、外汇局保持人民币汇率基本稳定的目标和决心是不会变的，人民币汇率有基础、有条件保持基本稳定。从短期看，一季度经济实现良好开局，多个领域边际得到改善，积极因素累积增多，这将有力对冲外部扰动因素，对人民币汇率是有支撑的。同时，我国外汇市场成熟度也在持续提升，韧性在不断增强，人民币汇率走势会双向波动、相对均衡。从中长期看，中国经济迈入高质量发展阶段，国际收支自主平衡，外汇市场深度和广度将进一步拓展，经营主体的风险中性意识也将显著增强，人民币汇率保持基本稳定在宏观上和微观上都有坚实基础。

朱鹤新表示，人民银行、外汇局将以我为主，兼顾内外均衡，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，既注重发挥市场在汇率形成中的决定性作用，也会继续综合施策、稳定预期，高度关注外汇市场形势变化，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

《 人民日报 》（ 2024年04月19日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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