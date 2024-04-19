原标题：流量、技术、服务升级！京东618将帮助超15万中小商家销售同比增长超50%

4月18日，京东618商家生态伙伴大会隆重举行。会上，京东集团CEO许冉表示，京东将投入最大力度的资源，在流量生态、AI技术、服务能力三大核心领域升级，通过一系列扶持举措，实现超15万中小商家在京东618销售同比增长超50%的目标，同时让销售过百万的商家数量同比增长超100%，尽全力让所有合作伙伴赢在京东618、赢在京东。

流量支持上不封顶

去年年初京东推出“春晓计划”后，通过不断简化商家的入驻流程、降低开店成本、提升经营效率、提供流量扶持，吸引了大量新商家踊跃加入。就在上个月，京东三方商家有效店铺数突破百万，不论是新商家还是老商家，都在京东实现了快速且高质量的增长。

为了帮助百万商家赢在京东618，京东将深度打通站内外流量生态，让品牌和商家在京东618获取更多流量， 实现更多收益。

在流量规则层面，京东将把“店铺星级”、“价格星级”、“商品服务星级”等标识与搜推机制进行紧密关联，在搜索结果页、商品详情页、购物车等全链路展示星级标签，让拥有好商品、低价格、好服务的商家获得更多确定性的关注和曝光，只要是能给用户带来优质体验的商家，京东给予的流量支持将上不封顶。此外，京东百亿补贴、便宜包邮等活动频道也长期向商家免费开放，让商家0成本享受大流量。

在内容生态方面，京东刚刚宣布将加码内容生态建设，投入超过10亿元现金和10亿流量，上不封顶，用来奖励更多入驻京东的原创作者和优质内容机构，通过好的内容帮助品牌和商家找到新的增长机会。今年京东618期间，京东直播也将提供更丰富的互动玩法，促进用户拉新和转化。

此外，京东CPS广告投放业务也将在京东618带来亿级费用补贴，帮助商家通过“商家排位赛”等形式获取奖励和站外流量。“京准通”也将在京东618之前重磅上线“全站营销”产品，助力商家通过更加智能化的广告投放，实现生意快速增长。通过与众多流量平台长期深度合作，今年京东618也将帮助广大商家在全渠道获取更多流量，提升转化效率。

AI技术助力商家运营降本增效

在技术方面，今年京东618会将大模型、AIGC等技术创新深度融合到商家经营的全链路中，帮助商家实现成本的显著下降和效率的指数级提升。

最近，京东集团创始人、董事会主席刘强东先生以“采销东哥AI数字人”的形式开启自己的直播首秀，本次直播运用了京东云言犀自研的AI数字人，是业内首创的企业家数字人直播形式，不到1小时直播间观看量超2000万。京东云言犀还将为更多品牌商提供AI数字人直播，大大减少商家的直播成本，推动销售增长。

另外，商家工作台“京麦”平台将在近期深度融合AI技术，让商品发布、店铺装修、智能客服等30多个操作场景更简洁、更高效，商家最快可在30秒内完成商品上架。

京东还推出一系列AI工具免费开放给商家使用，为所有商家提供入驻、图文制作、视频生成、智能客服等服务，帮助商家节约运营成本。以专卖三文鱼刺身刀的京东商家小梁为例，过去，为了制作高质量的商品图文，小梁需要购买高档三文鱼等物料进行拍摄，整个过程不仅成本高昂，而且耗时耗力。京东推出AIGC内容生成平台“京点点”后，小梁只需在该平台上传一张基础的三文鱼场景图，便能在几秒内免费获得具有高清摄影质感和高倍景深的商品场景图。随着京东618逐渐临近，一系列AI工具将帮助小梁等更多商家在京东618高效开店，实现运营的降本增效。

此外，京东也基于大模型技术，持续建设广告AI能力，利用AI技术让商家的广告投放更精准、更智能、更便捷，帮助商家在618期间提高营销效率。

让百万商家成长为百万赢家

除流量生态与AI技术升级外，今年京东618还将通过推动服务能力升级，为商家提供更好的经营体验。

今年京东618将重点加强对中小商家的支持力度，通过建立京东618专项沟通群，为中小商家提供全面的经营指导，做到有问必答、有诉求必响应、有困难必协助。同时，京东近期也升级了培训课程体系，以更加多样化的呈现形式让商家随时学、简单学。此外，最近京东还针对价格保护、晚发赔、免费上门退换、大件运费险、包邮等多项服务进行了升级，不仅让商家运营店铺更高效，也将进一步提升用户的购物体验。

京东不仅要帮助商家在京东618取得好成绩，也更加重视商家的长期成长。京东一直在改善商家的成长体系，为商家提供全链路的成长策略和工具，帮助商家实现更高效、稳定的经营增长，携手商家一起构建更加简单、高效、共赢的开放生态。

(责编：曹淼、李源)

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