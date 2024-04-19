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海尔布局高端 智慧楼宇市场再拓展

2024年04月19日08:34 | 来源：北青网
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原标题：海尔布局高端，智慧楼宇市场再拓展

　　近日，2024中国制冷展在北京召开，来自全球27个国家和地区的1006家参展商将展示最新前沿技术及产品。展会以“数智赋能拓赛道、稳基强链促共赢”为主旨，不仅聚焦于行业内的数字化转型和智能化升级，更着眼于通过技术创新来巩固和强化整个产业链。

　　期间，在行业专家的共同见证下，海尔智慧楼宇发布了自主创新行业最大冷量气悬浮压缩机、自主创新离心式热回收热泵机组、卡萨帝物联多联机及全空间焕新多联机升级方案、无界运维平台等多项创新成果。此外，海尔智慧楼宇新一代多联机行业唯一荣获2024中国制冷展“金奖产品”，是中国制冷展科技成果最高奖项。

　　纵观展会现场，可以发现，海尔智慧楼宇的亮相，不仅凸显出海尔智家第二增长曲线的创新实力，也为整个绿色建筑行业带来了新的活力。

　　零碳时代，楼宇智慧市场巨大

　　目前，节能减排背景下，建筑能耗已经与工业能耗、交通能耗并列，成为三大社会能源消耗主体。加快“零碳”步伐已经成为公共建筑产业升级的重要发展方向，也是相关市场主体的发展机遇和重要使命。

　　而与电力、交通等其他排碳大户相比，目前建筑行业的相关已基本成熟。而要实现建筑本体的节能减排，新建和改造智慧楼宇是最行之有效的转化方式。对此，海尔智慧楼宇进行了前瞻性布局。

　　当然，由于建筑类型的多样性，需求各不相同，这就对相关企业在的全流程能力提出了更高的要求。

　　在这方面，海尔智慧楼宇作为行业头部企业，提出了自己的一整套解决方案，即以“智慧+节能”为核心的全空间、全场景、全周期绿色低碳解决方案。

　　这一方案囊括了以磁气悬浮中央空调、物联多联机、空气源热泵等为核心的高效暖通方案，同时以“楼宇大脑”为底座，打通空调、照明、电梯、安防等子系统，打造智慧楼宇系统解决方案，为降耗节能提效新路径。

　　作为节能领先的代表领域，磁气悬浮中央空调备受用户关注。在制冷展上，继磁悬浮市场的全球引领后，海尔智慧楼宇发布行业最大冷量气悬浮中央空调，单机冷量达行业最大，进一步拓展其应用空间。此外，还有热回收多联机、热回收热泵等多项能源领域创新成果，舒适节能的同时，助力建筑降碳，带来巨大的社会价值。

　　持续创新，树立行业标杆

　　时至今日，建设智慧节能建筑的核心问题，是在信息化时代下，实现多平台的联动管理，避免信息孤岛，这需要系统性的创新。

　　特别是随着AI浪潮的到来，智慧楼宇的“智能化”创新已经成为行业竞争的核心阵地。其中，人工智能、物联网、大数据等技术创新，可以实现建筑设施的自动化、智能化和可视化管理。比如，智慧楼宇可以通过智能感应设备和传感器，实现对室内温度、湿度、光线等环境参数的实时监测和调控，从而提高建筑的舒适度和能源利用率。

　　而且，智慧楼宇的创新，还体现在设计过程中。创新的设计理念能够提升建筑的功能性、美观性和可持续性。比如采用可再生能源、节能材料和节水设备等，结合建筑的功能和使用需求，通过灵活的空间布局和智能化的设备管理，为用户提供更加便捷、舒适、安全的使用体验。

　　去年2月份，海尔智慧楼宇自主创新“楼宇大脑”，集成了空调、电梯、照明、安防等子系统，管理节能再次提升20%，运维提效50%。在今年制冷展，海尔又发布全球首个无界运维平台，实现远程监理、远程调试、远程运维，对用户设备进行健康状态预测及诊断，实时优化智控策略，可节省运营成本50%。

　　当然，海尔智慧楼宇的技术创新并不仅仅是为了行业发展，更重要是其提升了用户的经济效益，为自己带来是新的增长点，最终在市场中推升其品牌的高度。

　　布局高端，提升品牌价值

　　在家电领域，卡萨帝是海尔集团的高端战略品牌。而在本届中国制冷展上，海尔智慧楼宇推出了卡萨帝物联多联机新品。

　　这意味着海尔智慧楼宇将布局高端多联机市场，开启双品牌运营。

　　在此之前，海尔智慧楼宇通过多年发展，从方案设计、产品研发、制造生产，到物流运输、安装服务、后期运行等方面对接用户痛点，积累了丰富的技术创新、经验和口碑，优化重塑品牌服务水平与用户体验。

　　卡萨帝新品无疑将担起海尔智慧楼宇进军高端的重任，但其实力怎么样？

　　此次展会上，凭借卓越的性能和设计，该产品荣获制冷展“创新产品奖”，并代表行业唯一荣获“金奖产品”，代表着该领域的最高科技创新水平，在舒适送风、温湿度管理、健康净化、智慧管理等功能均实现迭代升级，有效解决高端用户的使用痛点。

　　始终围绕用户需求，海尔物联多联机在市场上也赢得用户第一口碑。从市场数据来看，海尔物联多联机以22.6％的市场份额，已连续4年稳居中国品牌首位。而新品的推出，既完善了国际高端家电品牌卡萨帝在商用领域的布局，也为物联多联机市场注入“高端动力”，持续开拓增长空间。

　　综合来看，第35届中国制冷展上的参展活动，展现了全行业在技术创新和服务升级方面的成绩，体现出在环境保护、经济效益和社会生活质量提升方面的积极贡献。而海尔智慧楼宇的发展策略和实践，为整个行业提供了宝贵的经验和方向。

(责编：董童、李源)
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