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工业经济保持较快增长

2024年04月19日08:34 | 来源：经济日报
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原标题：工业经济保持较快增长

　　一季度，我国工业经济保持较快增长，总体实现良好开局。规模以上工业增加值同比增长6.1%，较去年提高1.5个百分点。工业和信息化部副部长单忠德表示，下一步，将扎实推进稳增长、转方式、增动能、化风险，巩固增强工业经济回升向好态势。

　　重点行业引领增长

　　一季度，电子、化工、汽车等重点行业增长带动作用明显，工业大省、工业大市发挥了挑大梁作用。

　　41个工业大类行业中，电子、汽车等37个行业增加值同比保持增长，增长面较去年扩大22个百分点。装备制造业增加值同比增长7.6%，拉动规模以上工业增长2.4个百分点，发挥了支撑和增长带动作用。消费品制造业增加值同比增长4.2%，扭转了2022年4月份以来的低迷态势。原材料制造业增加值同比增长7.5%，其中有色、化工等行业增速超过整体工业水平。

　　28个省份工业增加值同比增长，江苏、山东、浙江、福建、湖北等省份增速高于全国平均水平。50个工业大市中，深圳、苏州、合肥、南通、台州、东莞等实现两位数增长。

　　赛迪研究院工业经济研究所所长关兵分析，一季度，我国工业出口和利润缺口加快修复，企业预期和信心企稳回升，工业投资保持高位，共同推动工业经济较快增长。

　　关兵认为，从全年看，工业经济有望维持平稳向好态势。稳增长政策仍将持续发力，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策正大规模展开，有望进一步提升工业生产效率、拓展市场空间。各地正加快布局新质生产力，制造业继续提振升级，新动能新赛道不断涌现，有利于夯实工业经济持续向好的根基。海外需求有所改善，将在一定程度上拉动工业出口增长。

　　新型工业化加快推进

　　聚力推动制造业高端化、智能化、绿色化，新型工业化正加快推进。

　　关兵表示，从高端化看，高技术制造业和装备制造业保持较快增长。一季度，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长7.5%和7.6%，高于全部规上工业平均水平1.4个和1.5个百分点；半导体器件专用设备制造、集成电路制造等典型高端产业表现亮眼。从智能化看，一季度，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%，增速比去年四季度提升2.5个百分点。从绿色化看，一季度，新能源汽车产量同比增长29.2%，与之相关的充电桩、汽车用锂离子动力电池等产品产量增长较快；绿色能源产品生产较好，太阳能电池等产品实现了20%以上的增长；绿色材料生产保持高速。

　　“5G+工业互联网”工厂深入制造业核心环节，重塑新优势。湖南联通为三一重卡的总装等车间建设5G专网，部署近500台5G AGV（自动导引车），每天能精准配送10万多个零部件，产能提高40%。依托浪潮云洲工业互联网平台，广东冠星陶瓷企业集团推动工业装备数字产业链升级，支撑制造业生产方式、企业形态、用工方式和业务模式根本性变革。一季度，冠星陶瓷装备故障率降低60%，节约维修成本120万元，同时备品备件库存成本降低25%。

　　据了解，工信部加快推进数字技术与制造技术深度融合、数字经济与实体经济深度融合、信息化与工业化深度融合、人工智能与制造业深度融合，目前已培育421家国家级智能制造示范工厂。

　　人工智能持续赋能

　　人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，是新型工业化的重要推动力。工信部运行监测协调局局长陶青介绍，我国人工智能领域创新成果加速涌现，为推进新型工业化奠定了良好基础。

　　联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，人工智能下半场是从技术突破期进入落地应用阶段，需要在实际应用中积累用户反馈，不断完善，继续创新。

　　据了解，工信部将围绕算法、算力等大模型底层技术，加快推动智能芯片、大模型算法、框架等基础性关键核心技术和产品实现突破，加快智能物联终端和工业云部署，提升面向制造业的算力供给运营管理能力；引导生态型企业加快打造具备全球竞争力的通用大模型，培育面向制造业场景的行业大模型，构建高水平工业数据库，激发工业数据要素价值。

　　单忠德介绍，今年将开展“人工智能+”行动，建设智慧园区，培育一批数字化转型、智能化发展的典型标杆，支持传统产业和中小企业基于成熟技术、先进适用技术进行技术改造。目标是到2025年，70%以上的规上制造业企业基本实现数字化、网络化，建成一批引领产业发展的智能制造示范工厂。

　　陶青表示，要深化人工智能技术在制造业全流程融合应用，大幅提升研发、中试、生产、服务、管理等环节智能化水平。面向对国民经济影响大、带动力强、数字化基础好的重点行业，开展人工智能赋能新型工业化专项行动，提升高端装备、关键软件、智能终端等重点产品和装备智能化水平。(记者黄鑫）

(责编：方经纶、陈键)
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