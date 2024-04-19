原标题：金融活水滴灌良田

4月的岭南大地，田间地头一派繁忙。广东金融机构聚焦种粮大户、家庭农场等农业经营主体，不断开发涉农新产品，满足农户和各类农业经济组织生产需求。

走进广东省茂名高州市车花塘村，智能插秧机正在种粮大户邓洪芳承包的百亩稻田里忙活。这些机器安装了卫星定位系统，只需在系统中输入地点、距离等信息，插秧机就能自动规划路线、行驶，完成插秧。

农行茂名高州支行根据邓洪芳的实际情况，在购置新型农具上提供了300万元资金支持。邓洪芳表示，如今智能插秧机一天能完成25亩，工作效率大大提高，今年增产增收的信心更足了。

增城丝苗米是广州市首个获得国家地理标志产品、国家地理标志证明商标的双地标农产品。作为一家集种植、销售为一体的现代农业企业，广州市三兴农业发展有限公司今春计划播种700亩丝苗米，眼下正要选购良种、备足农资。

三兴农业负责人介绍，不久前企业在农行APP办理了微捷贷，用贷款资金购买了第一批复合肥料。农行微捷贷可通过线上渠道随借随还，且信用额度内资金可循环使用，公司计划在资金回笼后归还一部分资金，最大程度减少融资成本。

作为农业总产值连续多年名列广东第一的县（市），高州粮食生产的融资需求十分旺盛。近日，邮储银行广东省分行和省农担公司为高州市富荣农业发展有限公司等进行意向授信支持，授信金额合计1200万元。

在韶关市翁源县官渡镇下陂村的绿色种植基地，一只“铁蜻蜓”正在稻田上方快速均匀地喷洒农药。翁源县粤强农业专业合作社近年来在提升生产集约化水平和产出效率上不断发力，但受制于资金不足，项目停滞不前。

了解情况后，农行韶关分行驻镇金融助理，实地走访合作社春耕水田现场，提出采用无人机喷洒农药的建议。农行驻镇工作队员积极联动农行韶关翁源支行，不到一周便将30万元贷款发到合作社负责人钟寿强手中。钟寿强表示，资金难题解决后，合作社及时采用无人机作业，不仅提升了洒药效率，而且用药更科学，粮食品质更好。

广东农信也抢农时，提供更精准的信贷投放。针对农业龙头企业、专业大户等新型农业经营主体，创设“公司+村集体+现代养殖小区+农户”业务模式，满足多元化金融需求。今年以来累计支持新型农业经营主体1.1万户，贷款余额295亿元、同比增长7.52%。（记者张建军）

(责编：方经纶、陈键)

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