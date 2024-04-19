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我国互联网行业综合实力显著增强

2024年04月19日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：我国互联网行业综合实力显著增强

从国务院新闻办18日举行的新闻发布会上获悉，一季度，电信业务收入达到4437亿元，同比增长4.5%。全国累计建成5G基站364.7万个，5G用户普及率超过60%，具备千兆网络服务能力端口达到2456万个，全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用。

今年是我国正式接入国际互联网30年。30年来，我国互联网发展取得显著成效，行业综合实力不断增强。截至2023年年底，备案网站数超过380万，网民规模达到10.9亿，互联网普及率达到77.5%。融合赋能作用充分彰显。在生活领域，即时通信、移动支付、网约车等应用蓬勃发展，拓展了数字生活新空间；在生产领域，5G应用融入97个国民经济大类中的74个，工业互联网覆盖全部41个工业大类。

工业和信息化部总工程师赵志国介绍，我国新型监管体系不断健全，企业经营合规性、行业生态开放性和安全保障稳健性明显提升。惠民利企的行业综合服务体系逐步完善，用户权益保护得到加强。工信部将促进人工智能与制造业深度融合，深入推动“5G+工业互联网”规模化应用，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。

数字基础设施建设是支撑数字经济发展的重要基石。据悉，工信部正加快落实《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动计算、网络、存储和应用协同发展，引导构建全国枢纽、区域中心、本地边缘协同发展的梯次算力基础设施架构。截至2023年年底，我国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到了230EFLOPS。同时，强化网间互联数据传输效能，升级新型互联网交换中心、骨干直联点功能，提升算力接入网络能力。征集算力应用创新项目超过5000个，覆盖金融、交通、城市治理等多个领域。

谈及如何落实好“加快形成全国一体化算力体系”相关部署要求，工业和信息化部副部长单忠德表示，首先要统筹算力资源，提高利用效率。优化算力基础设施布局，深化算力基础设施统筹监测，引导东西部算力协同发展。推动基础电信企业持续完善算力集群到主要城市的直连网络，增强算力网络接入能力。

其次，加强智算引领，优化算力结构。积极推进人工智能计算架构和软件生态建设，加速突破一批标志性技术产品和方案。鼓励各方探索智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，把智能算力用得更好。

再次，激发算力需求，完善算力服务。研究建立公共算力服务监督管理体系，组织算力服务调度和运行安全监测评估，培育一批有竞争力的算力服务企业，打造全国统一算力服务大市场，不断优化算力网络产品和服务，降低中小企业使用算力成本，提升算力普惠易用水平。（记者李芃达）

(责编：方经纶、陈键)
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