原标题：防止信贷资金淤积沉淀

近日，3部门联合发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》，明确提出要营造良好的金融市场秩序，坚决避免过度竞争和“搭便车”“垒大户”等行为；切实防范多头授信、过度授信，避免一哄而上造成产业项目低水平重复建设；加强统一授信管理，防止信贷资金沉淀淤积。

在银行信贷领域，金融机构的无序竞争可能有两类情形。一是“垒大户”，多家金融机构集中争抢一个或几个优质大型企业；二是“价格战”，金融机构无序压低优质大型企业的信贷资金价格。实际中，这两类行为可能还会相互交织。由于金融机构倾向于服务大型企业，后者的议价能力较强，前者就通过降价手段获取后者的青睐。由于资金价格降低，金融机构为了保持一定的利润，通常要“以量补价”，这又加剧了“垒大户”倾向，最终陷入恶性循环。

金融机构无序竞争容易引发一个问题——信贷资金沉淀淤积。例如，“垒大户”行为让本不缺钱的企业占用了大量信贷资源，缺钱的企业反而借不到钱。“价格战”则容易诱发信贷资金空转。目前，部分优质大型企业的贷款利率已低于存款利率，存贷利率倒挂，若监管措施不完善，企业可能拿低息贷款去买理财、存款。这样一来，信贷资金并未真正流入实体经济，滋生空转隐患。

防止信贷资金沉淀淤积，要防范多头授信、过度授信。如何做？可加强统一授信管理。部分省份已先行先试，探索开展“授信总额联合管理”。具体来看，在银行、企业双方均自愿的前提下，针对某一企业，多家授信银行联合起来，共同商讨、确定该企业的授信总额、对外担保总额等，并开展后续监测，避免企业过度融资、过度担保，盘活、释放存量信贷资源。

防止信贷资金沉淀淤积，要优化激励约束机制。一方面，金融机构要健全内部绩效考核机制，信贷投放不仅要看总量，也要看结构、看户均，强化对中小微企业的信贷支持力度，为重点领域、薄弱环节单列信贷计划。另一方面，金融管理部门要加强引导，激励金融机构优先支持“首贷户”，让那些从未获得过贷款的企业拿到“第一笔钱”，让那些有潜力、有前景的中小企业拿到钱、用好钱。

防止信贷资金沉淀淤积，还要形成正确的经营观。“垒大户”行为之所以长期存在，是因为不少金融机构认为，发放同样总量的贷款，如果做大企业，类似于批发，只要做几家即可，既减轻了繁杂的授信审批工作，又提高了安全性；如果做中小企业，则类似于零售，工作量不仅大，风险还可能更高。但这只是“看起来”的逻辑，“垒大户”行为也要付出代价，优质大型企业更青睐股权融资，银行信贷资金只能走短期、低价策略。服务中小微企业则不同，广阔天地，大有可为。金融机构要从长远计，沉下心、俯下身，认真研究中小微企业的信贷资金需求，结合其经营特点，为其提供特色化金融服务。从短期看，以上做法似乎“费时费力”，但从长期看，这增强了金融机构对中小企业的黏性，为金融机构积累了长期稳定的客户资源，最终有助于实现银企双赢。（作者：郭子源）

(责编：方经纶、陈键)

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