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混合式人工智能让AI普惠千家万户

2024年04月19日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：混合式人工智能让AI普惠千家万户

这里有酷炫的全球首台全尺寸双屏笔记本电脑，也有32年前推出的“联想1+1”电脑；这里有AI香气博物馆，输入描述文本、生成图片，AI便根据图片调配定制款香水；这里还有F1智算竞速赛，戴上脑电波感应器，只要保持专注，就能让赛车加速向前赢得比赛……

4月18日，第十届联想创新科技大会在上海举行，现场展出众多科技新品，诠释了以“AI for All，让世界充满AI”的主题。

当天举行的大会上，导演陆川与联想集团董事长兼CEO杨元庆展开对话。“AI可以帮助万千有电影梦的年轻人，跨越资金和专业门槛，直接将头脑中的奇思妙想转化成一部部实实在在的电影。”陆川说，并现场分享了用AI技术制作的短片。相较于传统方式，这部短片制作周期从两个月缩短至2天。

“人工智能的下半场，一定是从技术突破进入到落地应用的阶段，需要我们在实际应用中积累用户反馈，不断完善，继续创新。而此时此刻的关键词，我认为是‘落地’。”杨元庆说。

那么，AI如何加速赋能千行百业、走进千家万户？与会专家认为，混合式人工智能是AI普惠的必然路径。杨元庆表示，公共大模型是AI普及的催化剂和加速器，但在网络速度、云端效率、成本考量、数据隐私等方面存在局限性。而在混合式人工智能框架中，个人大模型和企业大模型，以及在其基础上开发出的个人智能体和企业智能体，将与公有大模型共存互补，提供更加个性化的服务并满足隐私保护需求。

对此，英特尔CEO帕特·基辛格持相同观点。他认为，不是每一条信息都要存储到公有云，一个“混合式人工智能”的环境是十分必要的，最私密的数据应该得到最高的安全保障。如同联想从“口袋到云端”的全景式人工智能布局，英特尔打造了“负责任的AI”框架。目前，双方正在合作开发AI PC，并在中国打造生机勃勃的AI生态系统。

对于个人用户而言，获得AI体验最便捷的路径，就是使用内置个人智能体的个人计算设备。大会期间，联想发布了人工智能个性化电脑——内置个人智能体“联想小天”的AI PC系列产品。

AMD董事会主席兼CEO苏姿丰说，AMD完全认同“AI for All”愿景，并与联想紧密协作开发硬件和软件，把PC转变为一种真正智能化和个性化的设备，将最佳的AI PC推向市场。

当前，加快发展新质生产力已成为助力中国经济发展的共识。在杨元庆看来，混合式人工智能正是新质生产力的代表，将大大加速各行各业的智能化转型。科技企业要抓住增长机遇，建立生态联盟，形成行业合力，开放创新、共谋发展。

清华大学智能产业研究院院长、中国工程院院士张亚勤透露，清华智能产业研究院与联想集团正在进行产学研合作，未来期待双方能够携手发展智能体技术，加速产业落地，共同推动智能化时代的转型。（记者刘垠）

(责编：方经纶、陈键)
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