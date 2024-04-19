原标题：首款柑橘液相育种芯片“橘芯1号”获专利授权

18日，记者从西南大学柑桔研究所获悉，该所国家柑橘品种改良中心团队研制出的世界首款柑橘液相育种芯片——“橘芯1号”，近日获国家发明专利授权。

柑橘在我国种植面积有4800多万亩，年产量达5800多万吨，均居世界首位。“我国目前生产所用品种6成从国外引进。”国家柑橘品种改良中心陈善春研究员介绍，目前，我国柑橘种业面临着自主知识产权品种缺乏、黄龙病和溃疡病等重大危险性病害肆虐，以及多元化柑橘品种需求和品种创制严重滞后等问题。而传统杂交育种周期长、目的性差，选育一个新品种往往要耗费30年以上的时间。

育种芯片是种质资源基因型检测的重要工具，主要用来打造品种唯一的“DNA身份证”。它可快速识别与优良性状相关联的基因或标记，在农作物遗传改良与育种研究中发挥着重要作用。此前我国尚无成熟柑橘基因分型芯片。

西南大学柑桔研究所建立的国家柑橘种质资源圃，是我国最大、全球第二大的柑橘种质资源圃。国家柑橘品种改良中心创制有全国最丰富的杂交和转基因资源材料。团队通过对国家柑橘种质资源圃300多个代表性柑橘种质资源进行深度重测序，筛选出4万余个核心SNP（单核苷酸多态性）位点。同时，他们加入了数千个与柑橘重要性状紧密关联的SNP位点，利用靶向捕获技术，开发出柑橘全基因组40K液相育种芯片。

“育种芯片可以极大地提高育种效率和精确度。”西南大学柑桔研究所李强副教授介绍。

“育种芯片还可以极大地缩短亲本选择配置、子代预选周期。”该所国家柑橘品种改良中心主任何永睿介绍，“橘芯1号”将为开展柑橘生物育种、开发柑橘全基因组选择育种平台奠定基础，有助于设计培育优质、高（多）抗等柑橘新品种，具有巨大应用前景。目前，团队正在用“橘芯1号”加速培育抗黄龙病和溃疡病新品种。（记者雍黎）

(责编：方经纶、陈键)

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