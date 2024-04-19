人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首款柑橘液相育种芯片“橘芯1号”获专利授权

2024年04月19日08:40 | 来源：科技日报
小字号

原标题：首款柑橘液相育种芯片“橘芯1号”获专利授权

18日，记者从西南大学柑桔研究所获悉，该所国家柑橘品种改良中心团队研制出的世界首款柑橘液相育种芯片——“橘芯1号”，近日获国家发明专利授权。

柑橘在我国种植面积有4800多万亩，年产量达5800多万吨，均居世界首位。“我国目前生产所用品种6成从国外引进。”国家柑橘品种改良中心陈善春研究员介绍，目前，我国柑橘种业面临着自主知识产权品种缺乏、黄龙病和溃疡病等重大危险性病害肆虐，以及多元化柑橘品种需求和品种创制严重滞后等问题。而传统杂交育种周期长、目的性差，选育一个新品种往往要耗费30年以上的时间。

育种芯片是种质资源基因型检测的重要工具，主要用来打造品种唯一的“DNA身份证”。它可快速识别与优良性状相关联的基因或标记，在农作物遗传改良与育种研究中发挥着重要作用。此前我国尚无成熟柑橘基因分型芯片。

西南大学柑桔研究所建立的国家柑橘种质资源圃，是我国最大、全球第二大的柑橘种质资源圃。国家柑橘品种改良中心创制有全国最丰富的杂交和转基因资源材料。团队通过对国家柑橘种质资源圃300多个代表性柑橘种质资源进行深度重测序，筛选出4万余个核心SNP（单核苷酸多态性）位点。同时，他们加入了数千个与柑橘重要性状紧密关联的SNP位点，利用靶向捕获技术，开发出柑橘全基因组40K液相育种芯片。

“育种芯片可以极大地提高育种效率和精确度。”西南大学柑桔研究所李强副教授介绍。

“育种芯片还可以极大地缩短亲本选择配置、子代预选周期。”该所国家柑橘品种改良中心主任何永睿介绍，“橘芯1号”将为开展柑橘生物育种、开发柑橘全基因组选择育种平台奠定基础，有助于设计培育优质、高（多）抗等柑橘新品种，具有巨大应用前景。目前，团队正在用“橘芯1号”加速培育抗黄龙病和溃疡病新品种。（记者雍黎）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇市场韧性较强 境外机构投资境内债券有望延续增长
　　“外汇市场运行展现出较强韧性，跨境资金流动总体均衡，市场预期和交易保持理性有序”“境外机构投资境内债券有望延续稳定增长态势”“我国经常账户有基础有条件保持一定规模的合理顺差”…… 4月18日，在国新办举行的2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍了今年一季度我国外汇收支情况，并就业内关注的问题进行了详细解答。 2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会现场。…
新能源产品密集推出 车企加速推动电动化转型
　　人民网北京4月18日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协发布数据显示，今年3月，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部