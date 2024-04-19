原标题：我自研新型非线性隔震装置首次应用

近日，中国电力科学研究院自主研发的新型非线性隔震装置在新疆阿克苏220千伏白水变电站首次应用。该装置攻克了轻型结构隔震设计的技术难题，将有效提升变电站主控楼内二次机柜抗震安全能力，为电网灾害防御注入科技动力。

我国属于地震多发国家，约58%的国土位于强震区。这些区域不仅是地震活动的高发地带，也是我国电力能源基地建设的重要地区。因此，变电站设施的抗震能力亟待加强。

在成功解决变压器等一次设备抗震难题后，中国电力科学研究院输变电工程研究所自2018年起，向着难度更高的轻型设施隔震设计开展技术攻关。

该技术攻关项目负责人刘振林表示，轻型结构的隔震设计面临刚度与灵敏度的双重挑战。由于轻型结构重量小，要求隔震装置必须具有极低的刚度以有效隔离地震力，同时还要避免因低刚度而过于敏感，影响设备正常运行。为此，轻型结构的隔震装置，应具备对地震作用的准确识别和保护机制，确保在地震发生时能够精确响应。

经过科研团队深入研究，中国电力科学研究院创新性地研发了三项核心技术：准零刚度隔震技术、被动保护控制技术和积木式拼接应用技术。这些技术实现了低刚度、防误动和模块化的应用目标，为电网地震灾害防御技术的发展奠定了坚实基础。

此次新型非线性隔震装置首台（套）成功应用，不仅提升了变电站主控楼内二次机柜的抗震安全能力，也为我国电网设施的抗震设计提供了新的思路和方法。该技术的推广应用，预计将显著提高输电设备在遭遇地震等自然灾害时的稳定性和安全性。（记者华凌 通讯员刘振林）

(责编：方经纶、陈键)

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