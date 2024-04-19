原标题：科学仪器展现“国货自信” 政策利好推动行业发展

4月18日，在苏州举行的第十七届中国科学仪器发展年会上，一批优秀国产仪器“集中亮相”，实力演绎科学仪器的“国货自信”。

今年3月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，科学仪器行业受到了不同程度的拉动。

与此同时，各行业也不断出台举措助推国产科学仪器加快发展。今年3月生态环境部发布《关于加快建立现代化生态监测体系的实施意见》，要求对1000余个站点的监测装备进行更新与智能化的改造，打造一批符合新质生产力要求的场景。

“国家出台的政策对我们来说是个利好消息，国内的实验室能够更多地去更新国产仪器，更大可能地去拉动内需，把行业蛋糕做大，相信随着政策的落地和实施，整个行业会实现新一波的增长。”睿科集团（厦门）股份有限公司副总经理董亮表示，站在不可多得的发展风口，更要踏踏实实把产品、研发和应用做好。

近年来，科学仪器在政策层面上受到高度重视。我国此前多次出台多项政策措施，不断推动我国科学仪器行业的转型升级。据统计，2023年我国仪器仪表行业规上企业营收超过1万亿元，同比增长4%。其中出口达170亿美元，同比增长1.1%。

北京信立方科技发展股份有限公司产业研究室主任武自伟认为，当前我国科学仪器市场的增长主要来自出口、细分市场和设备更新。其中国内科学仪器需求量较大的几个领域分别是：学术科研、新能源、制药和临床诊断等。

科学仪器制造位于分析仪器行业产业链中游，其下游为科学仪器需求市场，主要客户包括各大科研主体、国家实验室、企业研发实验室等。“仪器虽然只占工业产值的4%，但是它对国民经济的影响很大。比如材料产业，它贯穿了材料的研发、生产制造和工程应用以及评价的全过程。”长三角先进材料研究院技术总监范国华说。

“后端的工业用户有需求，前端的仪器产业必然就有机会。”董亮认为，客户与企业的良性互动正不断把市场需求转化为科学仪器的发展机会。

对于国产科学仪器厂商来说，面临的不仅是不可多得的发展机遇，还有来自国外科学仪器公司的竞争。与会专家认为，这要求我国科学仪器企业需不断加强产品力，拓展更广阔的应用场景，更重视细分市场，从而形成自身独特的竞争力。国产仪器不能仅仅是高性价比的代名词，同时也需凭借优越性能与国外科学仪器抗衡。

“国内科学仪器技术水平曾与国外先进水平相比有一定差距，但现在国产仪器开始崛起赶超，很多用户也开始接受、信任国产仪器。一些客户经过测试数据比对和产品试用后，非常认可国产仪器。” 苏州安益谱精密仪器有限公司副总经理章凯说。

记者从会上了解到，目前国内科学仪器行业正致力通过行业标准和国家标准的引领，不断拓展科学仪器的应用空间和发展空间。

同时，以自主创新推动科学仪器自立自强也成为行业共识。范国华表示，长三角先进材料研究院正在筹划建设材料表征仪器重点实验室，以解决材料领域科学仪器企业规模偏小、缺乏完善的研发体系和人才、资金投入力度不够等问题。（记者张晔 实习生吴婷）

(责编：方经纶、陈键)

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