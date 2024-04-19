人民网北京4月19日电 （记者杨曦）国家林草局18日召开第二季度新闻发布会介绍，三北工程攻坚战全力推进，目前，三北工程区已开工项目40个，完成造林种草2000多万亩。总体上，新时代的三北工程建设呈现出由行业部门向党委政府推动转变、由单一治理向系统治理转变、由分散治理向联防联治转变、由扩绿增量向增绿提质并重转变、由要素驱动向创新驱动转变等趋势性变化。

据介绍，今春以来，国家林草局组织15个工作组分赴三北各省区开展包片蹲点，推进项目开工建设，呈现出“人努力、天帮忙、进展快、亮点多”的良好态势。

高位推动持续升温。今年春季三北工程区省委、省政府陆续召开动员会，发起春季攻坚战总动员令，攻坚热度持续升温。河北、内蒙古、山西、甘肃、宁夏、新疆等省区均发布了关于打好三北工程攻坚战的总林长令。内蒙古提出全年完成沙化土地综合治理1500万亩目标，建立包联片区工作机制，明确10位自治区领导，每人联系1—2个盟市，现场督导、持续跟进、包干到底。河北要求全年确保高质量完成600万亩营造林、50万亩退化草原修复任务。甘肃要求全年完成造林种草治沙945万亩。宁夏明确全年完成造林种草150万亩，荒漠化治理90万亩。

攻坚战场亮点纷呈。各地抢抓今春多场雨雪天气带来的良好土壤墒情植绿兴绿。内蒙古黄河“几字弯”沿岸各地迅速扎设草方格，鄂尔多斯市库布其沙漠北缘与南缘两条锁边林草带同时开工建设。甘肃陆续展开一场固沙源、锁沙边、保水土的攻坚战。陇中、陇东黄土高原全民义务植树活动此起彼伏。新疆有序推动重点项目开工实施，已完成造林28.72万亩，同比增长86%。

光伏治沙开辟新路。内蒙古印发《防沙治沙和风电光伏一体化工程推进方案》，今年计划通过新能源建设配套治理沙化土地230万亩，鄂尔多斯市全面启动库布其沙漠400公里“光伏长城”项目。新疆引进央企启动和田20万亩光伏治沙，且末县20万千瓦、洛浦县50万千瓦光伏治沙项目建设。

联防联治稳步推进。各地联防联治意识进一步强化，携手治理由理念转向落地。辽宁、内蒙古两省区达成共识，协同打造科尔沁沙地南缘跨省区锁边林草带。毛乌素沙地四省区五市共同编制完成联防联治重点项目布局方案，今年新开工的重点项目全部向边界和上下风口靠拢。内蒙古阿拉善、宁夏中卫、甘肃民勤在腾格里沙漠省界处开工建设10.2万亩“工程固沙+人工种草”阻沙生态防线。

生态产业深度融合。各地将攻坚战融入区域经济、社会发展，激发攻坚新动能。河北平山等县区推广栽植酸枣等生态经济林约1.3万亩，为当地群众提供就业岗位约2400个。陕西渭南重点发展沙漠旅游产业，带动周边群众增收，沙苑景区2024年春节假期期间接待游客11.5万人次。甘肃白银引入社会资本以联合体方式，在沙化土地建设20万亩文冠果种植基地，打造文冠果全产业链示范园区。新疆沙雅县引进治沙企业利用地下浅层苦咸水种植梭梭2万余亩，接种肉苁蓉1.7万亩。

改革创新破解难题。各地针对工程建设中的堵点、卡点问题，大胆探索，改革开路。内蒙古阿拉善采取“国字头设计公司+央企+地方企业”方式组建EPC联合体，锡林郭勒采用“以工代赈”方式开展浑善达克沙地歼灭战。甘肃白银积极探索“林草项目+政策性贷款+社会资本”融资模式，实行“三年造、五年管”造林模式，八年后验收合格交政府统一管护。新疆组建水资源管理委员会，提级调配生态用水，破解林草生态用水难题。

(责编：杨曦、吕骞)

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