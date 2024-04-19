原标题：新华社看一汽丨掌控关键核心技术，锻造新质生产力——中国一汽科创驱动高质量发展启示录

一汽，新中国汽车工业的起点。总部位于吉林省长春市的中国第一汽车集团有限公司被誉为“新中国汽车工业摇篮”，新中国第一辆汽车就是从这里下线。

身在东北，心向中央。70多年来，一汽始终和中国汽车工业同频共进，接续奋斗，出技术、出人才、出经验，努力掌控关键核心技术，做大做强民族汽车品牌，为国家经济发展和国防建设作出了重大贡献。

历史总是要前进的，历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。只有与历史同步伐、与时代共命运的人，才能赢得光明的未来。作为中国汽车工业的领军企业，一汽始终不忘自己的使命和责任，坚定不移与时代同行。

“自主掌控关键核心技术”“树立民族汽车品牌”“打造世界一流企业”……近三年来，一汽牢记嘱托、聚力创新，奋力掌控关键核心技术，全力锻造新质生产力，“共和国汽车长子”走出了一条通过科技创新驱动企业高质量发展的新路。

聚焦关键，勇当原创技术策源地

加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。汽车产业是我国的重要支柱产业之一，是典型的技术密集型产业。汽车产业实现高水平科技自立自强，对于维护产业安全、增强产业竞争力、壮大国家综合实力都具有重大意义。

人民所想，国家所需，就是一汽所向。一汽董事长、党委书记邱现东表示，一汽坚持加快实现高水平科技自立自强，坚定扛起新中国汽车工业“长子”责任和央企责任，把关键核心技术攻关摆在企业发展的核心位置，坚持以全面创新驱动为主线，强化自主品牌技术创新，加快掌握技术进步和产业发展主动权，加快实现总体创新能力领先行业，加快在重要技术领域走在行业最前列。

统计数据显示，近三年来，一汽在策源地建设成效上实现“量质齐升”，累计突破870项关键核心技术，申请发明专利14086件，发明占比超75%，央企专利质量评价进入A档行列；参与国际、国家及行业标准制修订132份；推进实施技术成果转化9个。2022年首批成功优化重组“高端汽车集成与控制全国重点实验室”，实验室正式进入实体化运营起步阶段。

当前，全球汽车产业在新技术革命的推动下，正处于全面转型的关键期，新能源智能汽车加速增长，对于中国汽车产业来说机遇空前、前景无限。而掌控关键核心技术，是赢得发展主动的关键所在。

中国一汽坚持加快“高、精、尖、特”前沿技术研发。以“All in新能源”战略为指引，在新能源、智能网联、整车集成等领域实现关键核心技术突破，多项成果达到国际先进水平。

——在新能源领域，累计突破353项关键核心技术，实现领跑突破。民族汽车品牌红旗最新发布的红旗EH7车型搭载了一汽最新研发的超高速高效电驱系统，转速高达22500转/分钟、系统最高效率达96%，在已量产车型中位列行业第一。

民族汽车品牌解放，打造了行业首个近零碳内燃机平台，缸内直喷氢气发动机和氨氢融合发动机全球首发点火，热效率达50%。

——在智能网联领域，累计突破295项关键核心技术。行业首发超强智慧大脑，采用中央计算和区域控制技术，实现控制器总数减少50%，搭载该技术的红旗EH7，成为行业首个量产上市的整车级SOA智慧架构车型。

——在整车集成领域，累计突破249项关键核心技术，实现精益求精。在乘用车方面，一汽首发独创9H4M笼型结构，高强钢使用比例达74%；在国内首发了基于国密算法的车辆信息安全技术，实现车辆信息安全自主掌控。

此外，一汽还构建了关键技术赋能产品良性循环，在乘用车领域、商用车领域分别打造了三大技术平台，成功实现技术成果迁移。通过关键核心技术“解卡去黑”产业化，在卡脖子、芯片国产化、成果转化等方面实现破卡减压。

以10Ah级的全固态电池开发为例，一汽开发的这种电池能量密度达320瓦时每千克，技术水平国际先进；完成了400kW燃料电池电堆开发，最高效率达68%，技术水平国内领先，建成膜电极中试产线，打破国外垄断。

创新机制，激发科创发展新动能

科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。在一汽，体制机制创新正在激发科创发展新动能，不仅集团层面和自主板块研发实力持续提升，就连研发和技术创新一度偏弱的合资企业也拥有了较强的科创能力。

走进一汽-大众长春基地，零件需求按“链”生成，供应商按“链”供货，立体库按“链”存储，存储零件按“链”配送到生产线上……整个过程一气呵成，十分顺畅。

坐在办公室屏幕前，通过名为E-lane3项目的数字孪生系统不仅可以一目了然掌握运行状况，还可以看到货物出货进货的实时虚拟仿真场景。

一汽-大众生产管理部、物流规划部部长陈众源说，E-lane3项目融合了新一代密集自动化存储技术和复杂调度逻辑，仅利用3300平方米的面积，就满足了17000平方米的存储需求，实现面积优化80%的显著效果。

这只是一汽-大众58个数字化创新转型项目的缩影。除此之外，一汽-大众正在积极筹备智能网联汽车试验场，为培育新质生产力，实现企业高质量发展提供支撑。

长春市新红旗大街1号是一汽集团总部所在地，大楼里张贴的“自主掌控关键核心技术”等鲜明标语，鼓舞着每一个人。这些年，“与时间赛跑”已融入一汽人血液，很多“80后”“90后”被委以重任，挑起大梁。

一汽打破吃“大锅饭”传统，近三年研发投入年均增幅8.6%，推行“揭榜挂帅”“任务承包”等方式，让研发人员有地位、有平台、有待遇，一大批青年研发人员和大国工匠持续涌现，就连前些年流失的部分研发人员也正在回流。

“一汽的舞台，给了我们巨大的发展空间。”一汽研发总院试制所首席技能大师杨永修说。一系列改革措施的激励下，他在高端发动机、变速箱及底盘等核心精密零部件的数控加工等方面累计攻克130多项技术难题。37岁的他，待遇与很多高级经理比肩，获得央企楷模、全国技术能手、全国“五一”劳动奖章等荣誉。

从体制机制创新入手，成为一汽激发科技创新活力，进而为高质量发展提供新动能的重要经验。

一汽党委常委、副总经理梁贵友说，三年来，一汽牢记嘱托、聚力创新，建立集团科技会议循环机制，明确每三年召开一届科技大会，每年召开一次工作会议，为推动阩旗技术战略发布、原创技术策源地建设等提供了重要体制机制安排。

——持续迭代发布阩旗技术战略。“天下武功，唯快不破”。尤其是对于竞争白热化的全球汽车工业而言，一汽必须以变应变、快速应变。

4月18日，中国一汽第五届科技大会上，邱现东正式发布了阩旗技术“SIGHT（洞见）531”发展战略，在安全、智能、绿色、健康、美妙方面做出详尽的规划。

其中，安全方面，一汽预计到2026年实现电池箱体抗冲击能量大于700焦耳，相当于手枪发射子弹动能的1.6倍，实现行业领先。

智能方面，到2026年，一汽将推出主动悬架3.0，主动力提升20%，响应速度提高1倍，实现每行驶1厘米，都能迅速有效地避振调节，为用户带来路面“零”冲击、制动“零”俯仰、转弯“零”侧倾的全场景极致驾乘感受。

绿色方面，一汽最新量产的高效电驱系统最高效率达96%，电驱系统功率密度3.2kW/kg，处于行业领先水平；将164类1.5万余套关键装备的数据联通，打造集产线3D模型和运行状态于一体的数字孪生工厂，实现了“商品车下线、数字化车上云”。

健康方面，一汽坚守低气味、低污染、强降解的技术路线，着力攻克生物基养生材料、多功能纳米生态离子材料、颗粒物净化等16项关键技术。到2028年，座舱负氧离子的释放量达到瀑布级，即空气中每立方厘米含有3000个负氧离子，相当于国家5A级森林公园空气质量水平。

美妙方面，红旗品牌与故宫博物院深度合作，将中国古典建筑美学之韵与前沿科技结合，完美融入红旗产品设计，打造富有文化内涵的高颜值产品。同时，一汽携手敦煌研究院持续开展项目合作，最新设计成果将在年内陆续面世。

红旗品牌聚焦重点技术方向，着力攻克983项关键核心技术，打造三大技术平台并为之迭代赋能。其中，“红旗·天工”纯电平台HME是红旗品牌倾力打造的全新模块化纯电平台，致力于为用户提供出行“低”能耗、低温“无”衰减、补能“无”忧虑、驾乘“高”舒适的极致体验，覆盖红旗品牌A级到C+级纯电动车型。

“红旗·鸿鹄”混动平台HMP是红旗品牌全新模块化混动平台，兼顾横置和纵置两大构型，覆盖红旗品牌A级到C+级混动车型，致力于为用户提供极低油耗、极优电感、极强动力、极高舒适、极致驾控的超级体验。

“红旗·九章”智能平台HIS是以飞刃架构为基础的智能化、数字化、体验化技术平台，是实现高水平人工智能赋能移动出行的主要载体，旨在提供技术和体验领先、服务和成本最优的解决方案。

——构建集团大研发协同创新体系。一汽对研发总院机构进行优化调整，加挂“集团公司科技创新管理部”牌子。

一汽研发总院院长王德平说，我们正围绕集团总部、自主板块、合资板块、零部件板块，促进集团各板块的研发人才互通、研发能力互补、研发资源共享、创新成果共用和研发生态共建，显著提升了研发效率、促进知识积累和创新效能的最大化。

——持续优化成果转化及产业孵化创新机制。一汽积极探索“许可使用、作价入股”转化渠道，成功转化科技成果78项，创造效益6000余万元。

同时，一汽通过“现金激励、股权激励”组合模式，实现了团队项目深度绑定与员工收益放大的有机融合，累计激励员工近40人。

——外引内培打造汽车人才高地。数据显示，一汽累计引进各类人才13198人，其中海外人才469人，研发人才三年增长13%。近三年，荣获省部级及以上人才类荣誉454人次，其中入选国家人才计划11人。

“一汽已形成点线突破、面体融合的新型创新体系，未来将进一步完善央企科技创新模式，最大化发挥各类创新主体效能。”梁贵友说。

开放合作，塑造共赢未来新格局

对一汽而言，科技进步要靠自主创新，但创新也绝不是关起门来搞。一汽积极与科研机构、高等院校和科技企业等战略科技力量联合与协同，不断开辟新领域、新赛道，塑造新动能和新优势，打造新型产学研创新生态圈。

——申报重大科技专项，奋勇挑战技术高峰。一汽累计承担47项国家部委重大专项，包括牵头承担科技部、工信部“基于SOA中央控制的智能网联整车设计开发”“高比功率燃料电池发动机关键技术研究与平台开发”等多个项目，成功突破一系列技术难题，并取得重大应用成果。

一汽还牵头承担了41项省市重大专项，“智能驾驶关键技术研究与应用示范”等5个项目于2023年成功完成。吉林省举全省之力支持一汽科技创新工作，打造出央地创新合作的新范式。

——深耕顶层设计，构建全球一体化研发布局。一汽构建了以长春为研发总部、“三国13地”全球化研发布局，新设一汽解放奥地利研发有限公司、一汽南方（深圳）科技开发有限公司等四家科技公司，有效利用全球优质资源，全面加强在新一代汽车软件平台、前瞻造型、自动驾驶、先进材料等方面的能力建设。

2023年12月，一汽大湾区研发院在广东深圳揭牌成立。“粤港澳大湾区已形成新能源智能汽车产业集群，大量技术型企业资源和丰富下游产业链供应体系集聚于此。一汽将坚持共建、共创、共享理念，统筹推进电子类、先进材料类等原创技术策源地等重大科技产业平台建设，全力构建新能源智能汽车产业链，推进自研产品产业化落地。”一汽党委常委、副总经理雷平说。

业内人士认为，一汽向“南”看，有利于进一步汇聚人才、技术优势，构筑发展新动能，加快形成新质生产力，实现高质量发展。

——深度构建产业创新联合体，强强联合着眼未来。一汽大湾区研发院成立当天，由一汽、东风汽车、长安汽车、清华大学、中国科学院物理研究所、赣锋锂业等27家单位组建的“固态电池产业创新联合体”在深圳成立，为我国新能源汽车固态电池研发创新提供支撑。

梁贵友表示，“固态电池产业创新联合体”将聚集产业链上下游创新资源全面协同攻关，推动实现固态电池产业高质量发展。

面向国家战略和新能源汽车产业高质量发展需要，深度构建产业创新联合体。面向国家战略和新能源汽车产业高质量发展需要，围绕新能源整车、全固态电池、未来信息、未来网络等领域，牵头组建或积极参与多个产业创新联合体。

在管理创新方面，今年年初，由一汽联合阿里云通义千问打造的大模型应用GPT-BI率先落地，这是汽车行业的首个大模型BI应用。该应用可接受自然语言查询，结合企业数据自动生成分析图表，目前可达到近90%的准确率。

一汽红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化部总经理门欣表示，大模型是面对未来生产关系的基石，一汽所有的业务都要用GPT大模型重做一遍。它会带来更长远的变革能力，让企业插上AI的翅膀。

此次科技大会上，一汽还与吉林大学、上海交通大学、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所等签约技术合作项目。同时，一汽还与亿咖通科技、大疆车载签署战略合作协议，与中国诚通签署战略性新兴产业协同合作协议，分别在智能座舱、智能驾驶、新能源汽车产业链建设等方面展开合作，共同打造红旗智能座舱、红旗OS和红旗品牌高端手机等产品，实现合作共赢。

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现国家“十四五”规划目标任务的关键一年。邱现东表示，新质引领，旗创未来。一汽将深入实施“SUCCEED（成事）531”规划纲要及阩旗技术发展战略，加快掌控关键核心技术，坚决树立民族汽车品牌，不断增强核心功能、提高核心竞争力，持续为广大消费者提供极致产品和极致服务，加速将中国一汽建设成为世界一流移动出行科技公司，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。（记者张建、王晓林）

(责编：曹淼、李源)

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