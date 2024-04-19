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乌兰察布绿色算力引资超200亿 助力数字经济发展

2024年04月19日11:53 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者赵竹青）由中共乌兰察布市委员会、乌兰察布市人民政府主办的乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会18日在北京中关村举行，现场成功签署了超过200亿元的合作协议，为京津冀地区的数字经济发展注入了新动力。

作为“东数西算”国家算力枢纽节点城市之一，乌兰察布目前已吸引众多知名企业的数据中心入驻，形成数据存储“冷热兼备”、关联产业“软硬兼具”的发展格局，一条“从云到端”的全产业链正在加速形成。

此次投资领域涵盖算力服务器、数据中心、调度软件与平台、服务运营等基础设施和半导体材料、芯片设计、产研融合等配套产业。项目落地后将进一步带动乌兰察布产业数字化和数字产业化的双向促进、协同发展，推动京蒙携手构建以绿色算力为核心的数字经济协同发展体系。

据了解，乌兰察布市在绿色算力发展方面具有得天独厚的优势。其风光资源丰富，被誉为“空中三峡、风光之都”，风电光伏新能源占全市发电总装机的52%。此外，独立的蒙西电网使得算力中心电价成为国内最低最优惠的水平。同时，乌兰察布市年平均气温为4.3℃，算力中心每年有近10个月时间能够使用自然冷源制冷，同等技术条件下可以节约能耗20%-30%。

近年来，内蒙古自治区深化电力市场改革，支持战略性新兴产业发展，对算力中心行业的用电企业，新能源交易比例上限提高至67%，走在全国前列。乌兰察布市大力推动源荷互动大数据中心项目建设，提升存量新能源消纳能力，2025年算力中心绿电占比提高到80%，2030年可实现算力中心绿电占比100%，助力算力中心实现低碳绿色发展。

(责编：赵竹青、吕骞)
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