原标题：九阳30周年新品发布会呈现科技的力量

4月18日，九阳以“致敬伟大的小问题”为主题，在上海举办了九阳30周年新品发布会，推出0涂层不粘电饭煲40N9U Pro、太空热小净R5P、全能破壁营养大师Y8等太空科技3.0系列新品，继续用科技赋能行业。

2022年，九阳发明了不锈钢0涂层电饭煲，创立风冷水润膜技术。2023年，九阳在风冷的基础上，增加了20万个点阵微坑，大大减少米饭与内胆壁的接触面积，不粘效果显著提升。

九阳还全新升级了双核风冷系统，加入远红外顶加热，可以更好实现对米饭温控曲线的精准控制，带来更多、更精准的温控曲线变化。

九阳把太空科技搬到净水器上，不能让净水器成为二次污染源。净水器过滤后的细菌等物质，可能会在滤芯内部肆意生长，还可能从净水器水龙头的出水口“入侵”。九阳介绍，现在将航天氧化锌抗菌技术，创新应用在九阳的太空热小净R5P家用净水器上。

考虑到抗菌水管路只有与水接触后才产生作用，而流动的水依然有细菌滋生的风险，所以九阳的净水器又加设了一道屏障——巴氏循环杀菌技术，用65-80℃的热水对管路进行周期性实时循环杀菌。

九阳表示，生活中的小问题，会有更好的解决方案，企业秉持健康、创新，通过持续沉淀核心科技，打造品质小家电，不断推动健康生活方式的革新，助力人们更好地生活。

(责编：董童、李源)

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