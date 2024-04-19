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【百年传承 三十向新】公用电话亭的记忆

2024年04月19日15:24 | 来源：中国联通
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原标题：系列报道：公用电话亭的记忆

　　在智能手机普及的今天，电话亭已成为二十世纪末标志性的回忆。在人手一部手机的当代社会，人们很少回忆起上世纪90年代，公共电话亭遍布大街小巷、工厂学校、车站码头的场景。

　　说起电话亭的历史，早在中华人民共和国成立初期，城市中就出现了公用电话，分为自办和委托代办两种。在50年代，电话亭也陆续在主要公共设施、景点布设，方便市民使用，主要集中在人口密集区域。进入20世纪80年代，无人值守的投币式公用电话亭开始出现。90年代初，磁卡式公用电话开始兴起，可以直拨市内电话和国外长途电话。

　　随着IC电话、智能公话等设备发展，90年代中后期，电话亭业务发展加快。以公话普及率居全国前列的浙江为例，1995年公用电话用户数达4.55万户，在1998年上升为14.53万户，为“一五”期间（1956年）的798倍。

　　公用电话发展的高峰期在2003年，随后步入稳定期。随着移动电话、智能手机的出现和普及，2006年至2008年公用电话通话量在固定电话语音中的占比持续下降。逐渐退出主流通信市场，拆除或者改造。

　　2019年随着5G商用，公用电话亭似乎是一个早已被人遗忘的老物件。然而其实，在某些场景下，公用电话亭依然发挥着重要作用。

　　北京市通信管理局向我们介绍道，路侧公话亭作为北京的城市基础设施，是最直观展现首都北京风貌的载体之一。这些年，北京通信业让公话亭从单一通信功能向复合城市服务功能转变，从基础通信设施向数字化城市家具转变，致力于激活基础通信设施的市场价值。

　　据了解，中国联通配合北京市政府，选取了10处繁华地点进行数字化公话亭试点建设工作。数字公话亭主要包括语音通话、信息屏、灯箱、5G微基站等基础功能。

　　位于北京市西城区西绒线胡同霱公府门前的联通数字公话亭

　　相较于3G和4G，5G网络需要部署更多数量的基站才能实现良好覆盖，在公话亭上加装5G小微基站，有利于盘活存量资源，弥补5G室外宏站覆盖盲区。

　　作为公共基础设施，电话亭的价值还体现在应急功能方面，当无线通信受限或其他紧急情况下，公用电话亭发挥着临时替代性应急作用。数据显示，2023年，北京市公共电话亭紧急热线（110、119、120等）通话次数1.79万次，通话时长3.25万分钟。接入12345市民服务热线通话时长3.44万分钟。

　　2024年是互联网接入30周年，也是国内四大运营商之一中国联通成立30周年。30年前，安装家用固话还是昂贵的“奢侈品”，公用电话亭是人们致电亲友、洽谈事宜最方便的主要工具。而今，移动通信由2G发展到5G、5.5G，并向6G演进。移动互联网用户数达15.22亿户，中国联通联网通信用户也已超过10亿户。通信设备也已从手机向泛终端万物智联迈进。公用电话亭承载了一个年代的记忆，见证了历史，也发生着与时俱进的改变，在怀旧与科技时尚中蝶变。（崔亮亮）

(责编：曹淼、李源)
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