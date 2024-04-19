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中国水务亮相第25届中国环博会

2024年04月19日15:30 | 来源：人民网
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4月18日，第25届中国环博会在上海新国际博览中心开幕。本届环博会展览面积达20万平方米，汇聚超过2400家参展企业。

在本次亚洲环保旗舰展会上，中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）携手旗下专业子公司亮相，全面展示了在城乡水务一体化、科技创新、业务拓展及资本运作等多个领域的实践成果。

展会现场，中国水务通过标准化运营、智慧水务建设、科技创新、资本运作等方面，充分呈现了在水资源配置、城乡供水、污水处理等水务与环保行业的竞争优势。

第25届中国环博会中国水务展区（受访者供图）

在本次环博会上，中国水务重点展示了其综合解决方案与智慧水务的融合发展。公司紧密围绕“深耕城市、运营城市、服务城市”的核心理念，深入挖掘水领域的价值链，并充分整合股东和行业资源，发挥其在水务投资与运营领域的专业优势。

为了推动城市和农村地区的经济社会发展，并实现环境与发展的双赢，中国水务提供了一系列综合性解决方案。这些方案覆盖了多个关键领域，包括但不限于城乡水务一体化、城市给水系统升级、水资源一体化配置、工业园区综合供应、固废综合处理、农村水务一体化、区域能源整合利用以及水环境综合治理等。通过智慧水务方案的实施，促进了水资源的可持续管理和环境保护，助力构建人与自然和谐共生的美好未来献。

在坚守水务核心主业的同时，中国水务也积极拓展新兴业务领域。直饮水和固废处理等衍生业务已成为公司创新和发展的重点突破方向。展会上，中国水务还展示了其在水处理技术、智能化管理系统和环保新材料等方面的最新研发成果。

(责编：曹淼、李源)
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