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加快数字人才培育 全国首个数据要素人才标准立项

2024年04月20日08:15 | 来源：光明网
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原标题：加快数字人才培育 全国首个数据要素人才标准立项

随着社会对数据要素人才的需求与日俱增，人才短缺已经成为制约数据要素市场发展的重要因素。近日，人力资源和社会保障部等九部门印发《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》（下称《行动方案》），将从优化培养政策、健全评价体系、完善分配制度、提高投入水平、畅通流动渠道、强化激励引导等六个方面，满足数据要素市场的发展带来持续高涨的人才需求。

当前，数据要素人才总体缺口约在2500万至3000万，且缺口仍在持续放大，人才紧缺的情况预计会持续三到五年。《行动方案》要求用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，增加数字人才有效供给。为落实相关文件要求，推动数据要素市场现代化、科学化建设，促进数据要素从业人才专业化、职业化发展，由中国技术交易所、清华大学金融科技研究院金融安全研究中心，中国企业财务管理协会立项的全国首个《“数据要素×”人才培养评价体系》标准正在征集起草单位和起草人。

清华大学金融科技研究院金融安全研究中心主任、《“数据要素×”人才培养评价体系》标准起草带头人周道许表示，数据要素市场高质量发展，人才培养是关键。“数据要素市场催生了一系列新兴职业，当前还没有成体系的指引规范和学科体系，我们制定《“数据要素×”人才培养评价体系》标准就是为了建立起这样的体系规范，并通过公开征集起草单位的方式，广邀社会各界参与，形成关于数据要素市场人才培养的社会共识。”

据悉，后续将依据《“数据要素×”人才培养评价体系》开发具体岗位的职业规范，通过教材出版发行和考试认证的方式，建立起一套完整的人才培养体系，以满足社会对数据要素人才的需求。（金昱希）

(责编：崔元苑、李源)
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