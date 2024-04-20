原标题：超4000个应用加入鸿蒙生态

4月11日，华为举办鸿蒙生态春季沟通会，发布鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7、华为笔记本电脑MateBook X Pro等多项新产品、新技术。

在会上，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态。从今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底超4000个应用，短短2个月时间增长幅度高达20倍，覆盖更多垂域应用。在各领域伙伴和开发者的共同努力下，目前鸿蒙生态已实现了完善的垂直行业覆盖，包括便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、政务民生、新闻媒体、企业办公、影音娱乐、游戏等各个领域的应用都在争相启动鸿蒙原生应用开发，不断为鸿蒙生态注入新的活力。

华为通过鸿蒙智行生态助力汽车行业合作伙伴已展现明显优势。数据显示，问界新M7上市7个月大定数达17.4万辆。2024年第一季度，问界新M7累计销量达到7.44万辆。全场景智慧旗舰SUV问界M9上市短短3个月内累计大定突破7万辆，刷新国内50万元级别豪华汽车销售速度纪录。

据介绍，作为鸿蒙智行首款智慧轿车，智界S7首发华为视觉智驾HUAWEI ADS基础版，不依赖激光雷达与高精地图，实现“全国高速城快轻松开、智能泊车轻松停”。智能泊车支持异型车位、自定义车位等超过160种的车位。同时，智界S7 Pro的CLTC（中国轻型汽车行驶工况）综合续航里程提升至705公里。本次沟通会上，智界S7车型家族新成员智界S7 Ultra也正式亮相，CLTC综合续航里程达到751公里。

华为在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天在其中进行1200万+公里的仿真测试，学习训练算力达3.3E FLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），模型更新速度每5天迭代一次，用海量数据推动智能驾驶能力持续迭代升级。

此次亮相的还有华为MateBook X Pro，解决了笔记本轻量化与高性能难以平衡的问题。厚度仅13.5毫米，重量仅980克，是1kg内唯一搭载Ultra 9高性能处理器的笔记本。全新升级的华为鲨鱼鳍散热系统，将整体散热能力相比上一代升了37%。

华为MateBook X Pro是全球首款14.2英寸柔性OLED（有机电激光显示）常规形态笔记本，拥有93%的超高屏占比；支持原生10.7亿色的色彩显示。智慧体验再升级，首次应用华为盘古大模型，新增AI概要功能，首发搭载华为AI空间。该产品还联合万兴喵影、WPS等第三方合作伙伴，带来了更全面的智慧能力。通过超级终端互联其他设备还能将华为MateBook X Pro的智慧能力扩展至手机、平板等设备；全新升级的PC多屏协同支持P3广色域投屏，与华为手机进行P3广色域投屏。

此外，华为还官宣将于6月举办每年一度的开发者大会，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将于6月开启Beta；问界新M5将在4月23日发布。

(责编：崔元苑、李源)

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