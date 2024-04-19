人民网北京4月19日电 （黄盛）证监会19日制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称《规定》)，自7月1日起正式实施。

《规定》明确，将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平；建立佣金费率动态调整机制，定期调整公募基金股票交易佣金费率；结合行业实际将交易佣金分配比例上限由30%调降至15%；明确基金管理人、证券公司在佣金支付方面相关禁止性行为及基金托管人的监督职责；要求基金管理人定期在官网披露整体层面的交易佣金费率水平、年度汇总支出及分配明细等信息；规范基金销售环节收费及其他配套改革措施正在稳步推进中。

证监会表示，《规定》发布实施后，以静态数据测算，公募基金年度股票交易佣金总额降幅将达38%；前两阶段费率改革举措每年累计可为投资者节约成本约200亿元。同时，《规定》要求基金管理人、证券公司内部管理制度更加完善，交易佣金信息披露更加透明，监管执法更加严格，这些举措将使投资者利益得到更有效保障。

据介绍，首次股票交易佣金费率调降准备工作将于7月1日前完成。以2023年静态数据测算，2024年、2025年将分别为投资者节省32亿元、64亿元成本。

业内人士表示，佣金制度改革标志着公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地，行业综合费率水平继续稳步下降。

(责编：罗知之、吕骞)

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