人民网北京4月19日电 （黄盛）中国证监会19日发布了5项资本市场对港合作措施。其中包括，支持内地行业龙头企业赴香港上市。

据介绍，境外上市备案管理制度规则发布实施一年来，已有72家企业完成赴港首次公开发行（IPO）备案，赴港上市融资渠道畅通，有力支持内地企业利用两个市场、两种资源规范发展。中国证监会将进一步加大和有关部门的沟通协调力度，支持符合条件的内地行业龙头企业赴港上市融资。

另据介绍，中国证监会此次发布的5项措施还包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围，将REITs纳入沪深港通，支持人民币股票交易柜台纳入港股通，优化基金互认安排。

证监会表示，近期在广泛深入调研和听取意见的基础上，将与香港方面深化合作，采取上述措施来进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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