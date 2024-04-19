“江南可采莲，莲叶何田田”

“竹喧归浣女，莲动下渔舟”

“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”

“最喜小儿亡赖，溪头卧剥莲蓬”

……

莲，又称荷花、菡萏、芙蓉、芙蕖

是中国文化中重要的审美意象

赞颂莲荷的名篇佳作

但凡提起

人们总能吟上几句

“湘莲甲天下，潭莲冠湖湘”

世人爱莲

不仅因其可言志寄情

赏荷、闻荷、听荷、品荷

各得其趣

李渔在《闲情偶寄·芙蕖》

一文中称

“是芙蕖也者

无一时一刻

不适耳目之观

无一物一丝

不备家常之用者也”

莲子和藕可食用

莲心可代茶

荷花、荷叶、荷梗、莲须

可入药

用荷叶做

荷叶鸡、荷叶饭

更是平添清香

可谓浑身是宝

莲荷在我国

有着悠久的栽培历史

南北都有种植

湖南湘潭的湘莲

福建建宁的建莲

浙江武义的宣莲

并称为中国三大名莲

湘莲品种有“寸三莲”

和以“寸三莲”为亲本培育的

芙蓉莲、太空莲

“寸三莲”是湘潭

历代相传的湘莲品种

以其三粒莲子相连

长度为一寸而得名

湘潭湘莲果实呈椭圆形

颗粒均匀饱满

子叶间空腔小

去壳去皮去芯后

粒型圆状、均匀

肉色乳白、肉质细腻

煮熟后落口消融、清香四溢

素有“湘莲甲天下，潭莲冠湖湘”之誉

万亩莲塘，风荷飘举

湘潭县位于湖南省中部偏东

湘江下游西岸

属亚热带季风湿润气侯

有效积温高、降水充沛

湘江、涟水、涓水贯穿县境

水库塘坝密布

加之韶山灌区水系辐射效用

水源充足

莲田多属潴育型水稻土

土质疏松、肥沃

泥深20厘米左右

是湘莲生长的理想之所

2023年

湘潭县湘莲种植面积

约10万亩

产壳籽约1万吨

莲是多年生水生草本植物

通常以莲藕进行无性繁殖

每年3月中下旬深耕莲田

清明前后

选取有2至3个完整节

藕芽完整的优质种藕

按规格穴栽

到了七八月

天气最热的时候

荷花也进入盛花期

万亩莲塘风荷飘举

身心顿觉清凉

未及荷花凋谢

早有莲蓬探出头来

与翠叶并擎

别有一番意趣

“卧剥莲蓬”

是夏日专属的快乐

脆生生甜丝丝的莲子

咬一口

爽嫩清香

一颗莲子，成就百味

莲子成熟时

也是莲农最忙碌的季节

每天凌晨就得下塘采摘

采回来后要马不停蹄

进行下一步加工

根据加工工序的不同

湘莲产品有圆粒湘莲、钻芯湘莲

磨皮白莲、开边湘莲

通芯湘莲等几类

用传统方法手工加工

需在莲子充实而壳未老硬

莲子为紫褐色或黄褐色时采收

以便去壳去芯

经过晾晒后的干莲子

外表会有褶皱

加工圆粒湘莲

磨皮白莲、开边湘莲的

在莲子完熟时采收

选择晴好天气

将采摘的莲蓬

摊在洁净竹垫上晒干

经机器去壳后便是红莲

进一步磨掉种皮后

就是磨皮白莲了

外表一般圆润饱满

莲子营养丰富

历史上一直是药食同源产品

光是入菜

就能做出上百道菜品

“冰糖湘莲”便是

一道湖南甜菜名菜

百合银耳莲子汤

莲蓉月饼

莲子红烧肉等

也都是经典吃法

除了传统的干莲子

近年来

湘潭县莲企还开发了

莲蓉粽子、莲蓉糍粑、荷叶茶

莲子粉、速食银耳莲子羹

等系列产品

“美味版图”不断拓展

从文人墨客的诗篇画卷

到摄影师的镜头

以至妈妈的头像

中国人总是会

反复爱上荷花

毕竟谁能拒绝

“‘荷荷’美美

好运‘莲莲’”呢

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来源｜人民网

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(责编：罗知之、吕骞)

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