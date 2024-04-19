人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度商务运行及工作情况。商务部对外贸易司司长李兴乾在会上表示，绿色化、数字化是国际贸易发展的方向和未来，也是外贸产品创新、结构升级的两大新动能。

李兴乾介绍，在推动贸易绿色发展方面，中国外贸企业在全球碳减排实践中一直走在前列，积极推动绿色低碳的理念转化为产品和服务。在设计研发环节，中国外贸企业对照绿色设计产品标准，开展绿色产品评价认证，突出产品减排、低碳、可循环。在原料采购环节，现在可回收资源、可降解材料在外贸产品中得到了更多应用。在生产制造环节，中国企业积极参与绿电绿证交易，加强节能降碳管理，开展工艺流程改造，降低外贸产品的碳足迹。以浙江为例，今年一季度，浙江省绿证交易折合电量59.4亿千瓦时。在物流仓储环节，现在越来越多企业开始使用新能源重卡和船舶来运输，降低了外贸运输和交付环节的碳排放。

在绿色发展领域，要办好4件事。一是抓普及，面向企业办培训、讲规则、解读政策，增强外贸企业的绿色低碳发展意识和发展能力。二是建平台，要提供一个常态化的面向社会的公共服务平台。三是推示范，要面向全国遴选发布典型案例，推广经验做法。四是促合作，要在多双边渠道加强沟通磋商，拓展绿色产品的市场空间。

在提升贸易数字化水平方面，现在数字技术正在向贸易的全流程、各环节渗透，为国际贸易发展注入了新动力。在生产环节，传统生产线智能化升级改造，定制化、小批量的柔性生产能力显著提升。在营销环节，数字技术帮助外贸企业精准对接客户，降低交易成本，提高市场的开拓能力和品牌培育能力。在物流环节，使用电子贸易单据，经过数字化以后，现在单证处理速度可以提高80%，操作成本下降了30%。在售后环节，中国外贸企业现在采用售后智能诊断、远端支持工具，大幅度提高了智能化备件、配送这些售后服务效率。此外，还会同有关部门，在贸易的相关环节推动数字化升级，包括提高通关效率，为外贸企业提供更多更便利的融资支持等。

在贸易数字化领域，有4个工作着力点。第一，引导更多贸易主体使用电子贸易单据，推动单据平台企业之间互联互通。第二，加快建设粤港澳大湾区全球贸易数字化领航区，探索数字化基础设施和规则标准的对接，从而加快贸易全链条的数字化融合发展。第三，培育数字化转型领军企业，同时也面向中小企业提供数字化的解决方案。第四，依托多双边的平台，与贸易伙伴加强贸易数字化合作，共同探索贸易领域更多的落地场景。

(责编：孙红丽、吕骞)

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