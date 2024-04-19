人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度商务运行及工作情况。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在会上表示，消费品以旧换新是党中央、国务院作出的重大决策部署，商务部积极推进落实，在政策设计上尊重消费者意愿、回应消费者诉求，让消费者有获得感。

对于消费者如何从以旧换新中得到实惠，徐兴锋介绍，汽车方面，卖出旧车或报废旧车再买新车，这对老百姓来讲是一个操作点。围绕这个点，在链上延展、在面上拓展，贯穿到汽车流通消费的全链条各环节，核心是想让老百姓更加满意。具体来说，一是买车更实惠。目前企业积极响应，纷纷让利促销。政策上，推出政策包，打出组合拳，从财政、税收、信贷、保险等各环节让利，降低买车成本，让买车更实惠。

二是用车更便利。下一步将进一步完善充电、停车、智慧交通等基础设施。开展汽车流通消费改革试点，支持汽车改装、租赁、房车露营、体育赛事、传统经典车（老爷车）等行业发展。

三是卖车更省心。推动取消二手车全国范围限迁，激发二手车需求，车主卖的价格更称心。建立二手车信息查询平台，让车况信息更加透明、车价更加公允，老百姓买二手车也会像买新车一样放心。同样的价格可以买到车况更好、售后更有保障的二手车，车主更开心。

四是报废更方便。汽车流通的最后一个环节就是报废。鼓励拆解企业上门收车，让车主交售报废车辆更加方便。总的来说，买车更实惠、用车更便利、卖车更省心、报废更方便。

家电、家装厨卫方面。一是突出消费便利。旧家具不想扔没地放，废旧家电想扔没人收，装修临时周转没处住，这都是老百姓过日子生活中遇到的难点。鼓励打造“储藏室”“回收站”“周转房”，也鼓励“互联网+回收”，“收旧、送新、拆装一站式”，让装修更省心。

二是突出信息透明。现在大家生活更加健康，追求绿色建材，家里有老人要适老化改造，哪些建材是绿色的、哪些适老化产品过硬，有的消费者不太了解。商务部会同相关部门开展绿色建材下乡活动，动态完善适老化家居产品名录，推动家装“样板间”进商场、进社区、进平台，让消费者能够多渠道掌握到这些信息。

三是突出智慧便捷。重点在智能家居方面，现在智能家居迅速发展，已走入千家万户，但不同品牌的智能产品兼容性不足，有时候遥控器就有一大堆，下一步要会同相关部门加快完善互联互通标准，推动智能产品在更多生活场景落地。

四是突出环境优化。将组织开展“放心家装进社区”、家电售后服务提升等行动，让大家消费更舒心、更放心。

(责编：孙红丽、吕骞)

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