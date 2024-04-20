记者 晋浩天

原标题：基础学科系列“101计划”工作推进会举行

基础学科系列“101计划”工作推进会暨计算机“101计划”成果交流会19日在京举行。教育部副部长吴岩表示，基础学科系列“101计划”是拔尖创新人才培养的一项筑基性工程，重点任务是建设一批有高阶性、创新性和挑战度的一流核心课程，一批反映国际学术前沿、具有中国特色的一流核心教材，一支“大先生”领衔的一流教师团队和一批科教融汇、产教融合的一流实践项目。

吴岩说，要以课程、教材、教师、实践项目等基础要素“小切口”，牵引解决人才培养“大问题”，带动实现高等教育改革“强突破”。要深刻把握教育强国建设的新部署、拔尖创新人才培养工作的新要求、人工智能等技术发展带来的新机遇新挑战，推动基础学科系列“101计划”理念再深化、质量再提级、范围再拓展，为全面提升人才培养质量夯实根基。

据介绍，为提升基础学科人才自主培养质量，教育部于2021年12月启动计算机领域本科教育教学改革试点工作计划（简称“101计划”）。在计算机“101计划”探索基础上，教育部于2023年4月启动数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、中药学、经济学、哲学等领域的基础学科系列“101计划”，分别由中国科学院院士、北京大学讲席教授田刚，中国科学院院士、北京大学物理学院院长高原宁，中国科学院院士、中山大学校长高松，中国科学院院士、西湖大学校长施一公，中国工程院院士、北京大学常务副校长乔杰，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼，北京大学博雅讲席教授林毅夫，中国人民大学一级教授陈先达等高水平专家牵头实施。

目前，计算机“101计划”已完成为期两年的试点建设，取得重要阶段性成果——核心课程体系搭建完成。构建“核心课程+知识图谱”的核心课程体系，建设12门核心课程，形成涵盖110多个模块、650多个关键知识点的核心课程知识图谱，出版《计算机科学与技术专业人才培养方案战略研究报告暨课程体系知识图谱》（计算机“101计划”白皮书）。300余所高校的1500余名知名专家、一线教师分组开展有组织的集体备课和课程试讲。

——首版核心教材编写完成。构建“核心教材+数字教案库”的教材生态，编写完成31本首版核心教材，数字教案与纸质教材有机融合。80余所高校的一线教学团队开展教材试用与评价，1300余本教材已于2023年秋季学期分发学生试用。

——核心师资团队建设培育效果显著。依托权威专家引领带动高校教师主动更新教学理念、创新教学方法，发挥虚拟教研室网络协同、数字共享作用，组织500余人次教师开展200余场课堂观察，200余所高校的690余名教师参与13场线下线上核心师资培训会。

——核心实践项目建设迭代形成集聚优势。汇聚核心课程建设高校以及行业领军企业，打造实践项目集成平台，上线实践实验案例400多个，累计使用量超3600万人次。高校、出版社和企业搭建与人工智能课程深度结合的教育大模型“智海—三乐”，推动生成型人工智能技术融入教学实践。

教育部高等教育司负责人表示，教育部将持续深入实施基础学科系列“101计划”，牵引带动基础学科人才培养理念变革、模式创新，重点推进人工智能技术与基础要素建设的深度融合，将优秀建设经验和模式推广到更多基础学科和急需紧缺领域，逐步提高各专业类覆盖率，为构建高质量人才培养体系提供有力支撑。

(责编：申佳平、李楠桦)

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