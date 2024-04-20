记者 陈晨

原标题：一季度农业农村经济稳健开局

夏季粮油丰收基础逐步打牢、“菜篮子”产品供应充裕、脱贫攻坚成果持续巩固拓展、乡村产业发展势头良好、乡村建设和治理扎实推进、农村改革持续深化……“一季度农业农村经济稳健开局，为巩固和增强经济回升向好态势提供了有力支撑。”农业农村部党组成员李敬辉在4月19日国新办举行的新闻发布会上表示，今年以来，农业农村部以学习运用“千万工程”经验为引领，全力抓好冬春农业生产，守牢不发生规模性返贫底线，统筹推进乡村产业发展、乡村建设和乡村治理，农业农村经济保持良好发展势头。

春播进度快于去年同期

谷雨时节春耕忙。农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，据农业农村部农情调度，截至4月18日，全国已春播粮食作物面积1.9亿亩、占计划面积的19.8%，播种进度比去年同期快0.5个百分点。

今年国家继续加大对粮食生产的支持力度，提高小麦、早籼稻最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴，扩大粮食单产提升工程资金规模，继续实施小麦“一喷三防”全覆盖、南方水稻集中育秧设施建设补助，稳定农民种粮收益预期。同时，春播期间全国大部地区的土壤墒情适宜，库塘蓄水比较充足，利于种足种满。据农情调度，今年粮食意向种植面积17.8亿亩以上，比上年有所增加。

“农业农村部坚持把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，锚定新一轮千亿斤粮食产能提升行动目标，聚焦大豆、玉米、小麦、水稻、油菜等主要作物，推进良田、良种、良机、良法、良制融合，全环节、全过程、全要素挖掘单产潜力。”潘文博说。

据介绍，今年夏季粮油生产形势向好，面积稳中有增，苗情长势好于上年，丰收有很好的基础。目前，油菜从南到北已陆续收获，距冬小麦大面积收获还有40天左右。农业农村部将坚决打好“奋战120天夺取夏粮丰收行动”收官战，全力夺取夏季粮油首战告捷。

脱贫攻坚成果持续巩固拓展

“截至3月底，约六成监测对象已消除返贫风险。”李敬辉说，农业农村部指导各地分类推进帮扶产业发展，引导信贷资金投入，1—3月新增发放脱贫人口小额信贷204.8亿元，惠及超过46.2万脱贫户；开展防止返贫就业攻坚行动，截至3月底，全国脱贫人口务工就业规模达3048.7万人，达到年度工作目标，守住了不发生整乡整村规模性返贫底线，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。

下一步，农业农村部将聚焦“守底线、增动力、促振兴”，集中更多资源，着力增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

一是聚焦提高效率，抓牢监测帮扶。指导各地科学确定监测范围，开展集中排查，确保应纳尽纳、应扶尽扶。研究完善全国防止返贫监测帮扶系统，运用大数据强化筛查预警。

二是聚焦提质发展，抓实产业就业帮扶。稳定中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例，强化帮扶产业分类指导。持续开展防止返贫就业攻坚行动，充分利用东西部劳务协作、帮扶车间、公益性岗位和以工代赈等渠道，确保脱贫人口务工就业规模稳定在3000万人以上。

三是聚焦提升实效，抓好重点区域和协作帮扶。推动帮扶资源向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，指导地方谋划实施好补短板促发展项目，开展重点帮扶县发展成效监测评价。深入推进东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶，持续开展“万企兴万村”行动，动员社会力量积极参与。

乡村产业发展势头良好

一季度，我国乡村产业发展势头良好。农产品加工业平稳发展，1—3月全国规模以上农副食品加工业增加值同比增长3.3%。3月农业产业化国家重点龙头企业PMI（采购经理指数）为56.5%，企业发展信心增强。乡村休闲旅游业持续升温，农产品电子商务较快增长。数据显示，一季度农村居民人均可支配收入6596元，扣除价格因素实际增长7.7%。

据介绍，今年以来，农业农村部聚焦重点产业，搭建平台载体，强化指导服务。规模以上农产品加工企业盈利收入增幅较大，实现利润比较可观。果菜茶菌药等乡村特色产业较快发展，踏青赏花等乡村休闲旅游热度较高。农业农村部将指导各地依托乡村特色资源，开发农业多种功能、发掘乡村多元价值，推动乡村产业全链条升级。

“发展加工补链条、搭建平台强龙头、拓展功能兴业态、健全机制促增收将成为产业链条升级的关键。”李敬辉说，为此，将实施全国农产品加工业促进行动，优化实施农业产业融合发展项目，实施乡村休闲旅游精品工程，培育农业产业化联合体，带动农民发展标准化生产、参与产业化经营，让农民更多分享产业链增值收益。

(责编：申佳平、李楠桦)

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