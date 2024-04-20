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第135届广交会线下交易火热

记者 唐一歌 吴春燕
2024年04月20日09:17 | 来源：光明日报
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原标题：第135届广交会线下交易火热

19日下午，第135届广交会第一期线下展结束。自4月15日开幕以来，本届广交会线下展现场每天人气火爆，参展商与采购商洽谈交易繁忙。截至19日，来自全球212个国家和地区的境外采购商，线下参会人数达125440人，同比增长23.2%。其中，共建“一带一路”国家采购商85682人，占68.3%；RCEP成员国采购商28902人，占23%；欧美采购商22694人，占18.1%。

商务部数据显示，本届广交会上来自共建“一带一路”国家的采购商增长了46%，广交会进口展中“一带一路”共建国家参展企业占比达到64%。

广交会第一期以“先进制造”为主题，突出展示新质生产力发展最新成果。开展5日以来线下交易火热，实现了“开门红”。第一期参展企业10898家，拥有国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”等称号的优质企业超3000家，比上届增长33%。智慧生活、“新三样”、工业自动化等高技术含量企业数量增长24.4%。

本届广交会线上平台运行平稳，优化升级了47项功能，更好助力供采双方高效贸易对接。截至19日，参展企业累计上传展品250多万件，参展企业店铺累计访问量23万次；累计访客数733万人，其中境外访客数占比90%；来自229个国家和地区的305785名境外采购商线上参会。

据悉，第135届广交会第二期将于4月23日至27日举行，以“品质家居”为主题，集中展示家庭用品、礼品及装饰品、建材及家具三大板块15个展区，线下参展企业9820家，其中进口展有来自30个国家和地区的220家企业参展。

(责编：申佳平、李楠桦)
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