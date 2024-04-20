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让全球经济学家费解的“中国产能过剩论”

熊茂伶 郑博非
2024年04月20日09:20 | 来源：新华社
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原标题：让全球经济学家费解的“中国产能过剩论”

最近一段时间，部分西方发达经济体不断渲染所谓“中国产能过剩论”。在美国华盛顿召开的国际货币基金组织和世界银行春季会议上，不少经济学家和专业人士表示，这种论调令人难以理解，无论是从市场供需角度，还是从产业层面的实际情况，都无法得出这样的结论。

分析人士普遍认为，“中国产能过剩论”实质上是美西方一些国家用来抹黑打压中国经济的一种政治工具，目的是维护一己私利，其结果是阻碍正常的全球贸易伙伴关系，损害各国共同利益。

4月15日，采购商在第135届广交会上参观新能源汽车。新华社记者卢汉欣摄

“我无法理解……”面对新华社记者的提问，阿约德利·达沃杜思考良久后说。他供职于总部位于伦敦的投资机构银行信托公司，担任非洲主权和企业信贷研究主管。达沃杜说，非洲国家从中国进口相当多的产品，包括机械、服装及其他必需品等，与中国保持着互利经贸关系。他从实践中看不出中国“产能过剩”，相反，“非洲需要强劲发展的中国”。

在美国佐治亚州埃默里大学全球健康研究所就职的桑普森·阿多蒂也持类似看法。阿多蒂告诉记者，自己从未想过中国存在“产能过剩”。他说，当今世界各国更紧密地联系在一起，没有哪个国家能够自给自足，大家不仅需要贸易，还需要加强全球伙伴关系，而不是用所谓“产能过剩”的说辞来限制贸易。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪对所谓“中国产能过剩论”背后隐藏的逆全球化和贸易保护主义感到担忧。

拉迪告诉记者，作为一名经济学家，他并不清楚如何来衡量所谓的“产能过剩”。“这一观点似乎意味着，任何国家都不应生产超出国内销售能力的产品。那么，美国波音公司是否应该减产？美国种植大豆的农场是否应该限产？”拉迪说，一家产品具有竞争力的电动汽车制造商，难道只能为其国内市场服务，而不能出口产品？“这种论调走向极端，将导致国家之间没有贸易，对世界而言将是一场经济灾难。”

这是3月25日拍摄的小米汽车生产线。新华社记者彭子洋摄

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克认为，中国电动汽车和光伏产品性价比高，这对世界而言是一件好事，如果针对这些产品挑起贸易摩擦，“那将是非常不幸的”。

事实上，在国际货币基金组织和世界银行春季会议上，经济学家们更多讨论的是如何促进贸易，而不是限制贸易。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙表示，近年贸易限制等措施激增，损害了全球经济中期增长前景，可能导致效率下降，令全球经济韧性更为脆弱，破坏全球合作。

“中国在新能源领域的比较优势不应被视为威胁。”英国致同会计师事务所合伙人奥力·鸿驰告诉记者，中国在新能源领域提供高性价比产品的能力源于自身比较优势。中国具有竞争力的产品为全球市场带来巨大机遇，在新能源及电信等领域限制进口中国产品，意味着英国消费者无法享受中国技术进步带来的红利。

这是2023年10月5日在泰国猜也蓬府拍摄的由中国金风科技提供的风力发电机（无人机照片）。新华社记者王腾摄

“西方国家将中国锂电池、电动汽车和光伏等产品称作过剩产能令人费解。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，近年来，中国新兴产业之所以在国际市场取得竞争优势，是中国企业积极创新研发、控制生产成本的结果。部分发达经济体不反思本国相关企业为何失去市场，反而指责中国输出“过剩产能”，甚至以此为由打压公平竞争，损害消费者利益，“实在令人感到可悲”。

日本汽车问题专家、瑞穗银行商务解决方案部主任研究员汤进表示，电动汽车在全球发展方兴未艾，“并不存在所谓产能过剩”。他认为，在电动汽车领域，之所以出现“中国产能过剩论”，是因为中国产品在创新、技术和产业链方面的发展速度让一些国家的传统汽车制造商难以应对。

汤进说，一些发达经济体抛出“中国产能过剩论”只是为了维护一己私利，打压中国发展势头，为本国谋求更有利的竞争地位。

(责编：申佳平、李楠桦)
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