原标题：截至2023年12月，我国IPv6活跃用户数达7.78亿

4月19日下午，中央网信办组织召开2024年深入推进IPv6规模部署和应用统筹协调机制会议，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，落实中央网信委决策部署，总结工作成效，部署年度重点任务，强化统筹协调，督促责任落实，加快推动IPv6规模部署和应用再上新台阶、实现新突破。

会议指出，2023年，各地区各部门锚定目标真抓实干，统筹推进IPv6发展重点任务落地见效，9项年度指标均超额完成，保持良好发展态势。截至2023年12月，我国IPv6活跃用户数达7.78亿，移动网络IPv6流量占比达到60.88%，固定网络IPv6流量占比达到19.57%。

会议强调，深入推进IPv6规模部署和应用，是构建新质生产力的重要支撑，是构建未来数智网络空间的基石，是构建网络空间发展新优势的有力举措，要深刻认识和准确把握IPv6发展面临的形势与挑战，推动我国IPv6发展从规模部署向高质量创新应用转变，大力推进IPv6在各行业领域融合应用，加快培育IPv6产业生态，突破互联网核心技术，为构建以科技创新引领产业高质量发展新格局提供强大动力。

会议要求，要深入贯彻落实党的二十大精神，按照《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》要求，围绕IPv6发展年度目标，全力推动重点任务落实落细，以更大力度更强举措破解IPv6发展难题，大力提升固定网络IPv6流量，拓展深化IPv6行业融合应用，深入挖掘IPv6创新应用空间，加强示范引领和宣传引导，牢牢守住IPv6网络安全底线。各地方各部门各单位要将IPv6发展工作摆到更加突出更加重要的位置，主动命题加压，积极协同配合，打通难点堵点，构建全国“一盘棋”“一张网”工作格局，形成全面提升突破态势，有力支撑网络强国建设。

(责编：申佳平、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经