人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央网信办等三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》

2024年04月20日09:22 | 来源：央视网
小字号

原标题：中央网信办等三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》

　　日前，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》（以下简称《工作安排》）。

　　通知要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以全面推进IPv6技术创新与融合应用为主线，着力破解瓶颈短板，完善技术产业生态，打造创新引领、高效协同的自驱性发展态势，为建设网络强国、数字中国提供有力支撑。

　　《工作安排》明确了2024年工作目标：到2024年末，IPv6活跃用户数达到8亿，物联网IPv6连接数达到6.5亿，固定网络IPv6流量占比达到23%，移动网络IPv6流量占比达到65%。IPv6网络性能显著提高，使用体验提升明显。云服务、内容分发网络、数据中心在业务开通时默认启用IPv6功能。主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达到95%，IPv6行业融合应用更加深入广泛。固定网络IPv6贯通水平大幅跃升，新出厂家庭路由器、机顶盒等终端设备默认启用IPv6，存量家庭路由器IPv6开启率明显提升，企业机构互联网专线IPv6开通率明显提高。IPv6单栈支持能力持续增强。“IPv6+”创新技术应用领域进一步拓展。IPv6标准体系持续完善，立项IPv6国家标准达到50项。

　　《工作安排》部署了十个方面重点任务。

　　一是增强IPv6网络性能和服务质量。包括加大IPv6网络优化力度、优化IPv6业务开通流程、持续提升IPv6互联互通水平、持续深入推进广电网络IPv6改造。

　　二是提高应用设施IPv6部署水平。包括加强云产品IPv6推广应用、提升内容分发网络IPv6流量占比、强化数据中心承载业务IPv6升级改造、推动算力基础设施同步部署IPv6。

　　三是提高终端设备IPv6连通水平。包括提升家庭路由器IPv6使用水平、扩大家庭智能终端IPv6支持范围、加快推进物联网IPv6应用。

　　四是强化先行先试和示范引领。包括开展重点城市IPv6专项行动、强化试点示范作用、推动党政机关办公网络率先开通IPv6、强化推进IPv6规模部署和应用专家委平台作用。

　　五是推进IPv6单栈部署演进。包括增强IPv6单栈运行能力、拓展IPv6单栈试点部署范围。

　　六是深化行业融合应用。包括深化中央企业行业系统IPv6改造、提升金融机构IPv6创新应用水平、推进农业农村部系统IPv6升级改造、深化教育行业IPv6部署应用、推进各级人社部门IPv6部署应用、推进民政信息系统IPv6部署应用、加强医疗卫生机构IPv6升级改造、推进交通数字化设施IPv6应用、拓展工业互联网IPv6应用、深化水利行业IPv6部署应用、加大自然资源与生态环境信息化IPv6改造力度、推动应急管理业务系统和终端支持IPv6。

　　七是扩大IPv6内容源规模。包括深化政务网络和应用服务IPv6升级改造、拓展商业应用IPv6支持范围。

　　八是推进创新生态和标准体系建设。包括强化“IPv6+”创新产业生态建设、加强互联网体系结构创新研究、持续推进IPv6国家标准制定与实施、积极参与IPv6技术国际标准制定。

　　九是强化网络安全保障。包括加快IPv6安全技术产品研发应用、加强IPv6网络安全防护和管理监督。

　　十是加大宣传推广力度。包括创新宣传形式和内容、丰富行业交流活动。

(责编：申佳平、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 互联网30年：从一根网线到网络强国
　　
证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平
　　人民网北京4月19日电 （黄盛）证监会19日制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称《规定》)，自7月1日起正式实施。 《规定》明确，将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平；建立佣金费率动态调整机制，定期调整公募基金股票交易佣金费率；结合行业实际将交易佣金分配比例上限由30%调降至15%；明确基金管理人、证券公司在佣金支付方面相关禁止性行为及基金托管人的监督职责；要求基金管理人定期在官网披露整体层面的交易佣金费率水平、年度汇总支出及分配明细等信息；规范基金销售环节收费及其他配套改革措施正在稳步推进中。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部