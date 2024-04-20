原标题：中央网信办等三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》

日前，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》（以下简称《工作安排》）。

通知要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以全面推进IPv6技术创新与融合应用为主线，着力破解瓶颈短板，完善技术产业生态，打造创新引领、高效协同的自驱性发展态势，为建设网络强国、数字中国提供有力支撑。

《工作安排》明确了2024年工作目标：到2024年末，IPv6活跃用户数达到8亿，物联网IPv6连接数达到6.5亿，固定网络IPv6流量占比达到23%，移动网络IPv6流量占比达到65%。IPv6网络性能显著提高，使用体验提升明显。云服务、内容分发网络、数据中心在业务开通时默认启用IPv6功能。主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达到95%，IPv6行业融合应用更加深入广泛。固定网络IPv6贯通水平大幅跃升，新出厂家庭路由器、机顶盒等终端设备默认启用IPv6，存量家庭路由器IPv6开启率明显提升，企业机构互联网专线IPv6开通率明显提高。IPv6单栈支持能力持续增强。“IPv6+”创新技术应用领域进一步拓展。IPv6标准体系持续完善，立项IPv6国家标准达到50项。

《工作安排》部署了十个方面重点任务。

一是增强IPv6网络性能和服务质量。包括加大IPv6网络优化力度、优化IPv6业务开通流程、持续提升IPv6互联互通水平、持续深入推进广电网络IPv6改造。

二是提高应用设施IPv6部署水平。包括加强云产品IPv6推广应用、提升内容分发网络IPv6流量占比、强化数据中心承载业务IPv6升级改造、推动算力基础设施同步部署IPv6。

三是提高终端设备IPv6连通水平。包括提升家庭路由器IPv6使用水平、扩大家庭智能终端IPv6支持范围、加快推进物联网IPv6应用。

四是强化先行先试和示范引领。包括开展重点城市IPv6专项行动、强化试点示范作用、推动党政机关办公网络率先开通IPv6、强化推进IPv6规模部署和应用专家委平台作用。

五是推进IPv6单栈部署演进。包括增强IPv6单栈运行能力、拓展IPv6单栈试点部署范围。

六是深化行业融合应用。包括深化中央企业行业系统IPv6改造、提升金融机构IPv6创新应用水平、推进农业农村部系统IPv6升级改造、深化教育行业IPv6部署应用、推进各级人社部门IPv6部署应用、推进民政信息系统IPv6部署应用、加强医疗卫生机构IPv6升级改造、推进交通数字化设施IPv6应用、拓展工业互联网IPv6应用、深化水利行业IPv6部署应用、加大自然资源与生态环境信息化IPv6改造力度、推动应急管理业务系统和终端支持IPv6。

七是扩大IPv6内容源规模。包括深化政务网络和应用服务IPv6升级改造、拓展商业应用IPv6支持范围。

八是推进创新生态和标准体系建设。包括强化“IPv6+”创新产业生态建设、加强互联网体系结构创新研究、持续推进IPv6国家标准制定与实施、积极参与IPv6技术国际标准制定。

九是强化网络安全保障。包括加快IPv6安全技术产品研发应用、加强IPv6网络安全防护和管理监督。

十是加大宣传推广力度。包括创新宣传形式和内容、丰富行业交流活动。

(责编：申佳平、李楠桦)

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