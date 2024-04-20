原标题：市场监管总局曝光2023年“神医”“神药” 广告违法典型案例

据国家市场监督管理总局网站消息，2023年，市场监管部门聚焦医疗、药品、医疗器械、保健食品等民生重点领域，持续加大对“神医”“神药”虚假违法广告打击力度，共查处相关广告违法案件9572件，罚没1.25亿元，有力净化广告市场环境，维护消费者合法权益。为充分发挥警示教育作用，增强经营主体合规意识，现选取一批“神医”“神药”广告违法典型案例予以曝光。

一、香港佰弘有限公司广告违法案件

北京市海淀区市场监管局调查查明，香港佰弘有限公司通过互联网发布的普通食品广告中，含有“保健食品不是药品，不能代替药物治疗疾病”内容，引导消费者误认为该普通食品是保健食品。

2023年11月，北京市海淀区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对香港佰弘有限公司作出罚款528.55万元的行政处罚。

二、上海智美颜和医疗美容门诊部有限公司等广告违法案件

上海市市场监管局调查查明，上海智美颜和医疗美容门诊部有限公司在利用直播营销方式对超光子、热玛吉等医美服务项目进行推广的过程中，主播通过体验分享形式以个人形象和名义对医美服务项目作推荐、证明，并作出含有表示功效、安全性保证等内容的表述。此外，该以直播营销方式发布的广告未经广告审查机关审查。

2023年7月，上海市市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对涉案的1家广告主、1家直播间、2家MCN机构、2名主播等6个主体作出罚款276.43万元的行政处罚。

三、杭州千岛湖春鑫蜂业有限公司广告违法案件

浙江省杭州市拱墅区市场监管局调查查明，杭州千岛湖春鑫蜂业有限公司在其自有网站发布的广告中含有不真实的“蜂皇浆9大药理作用”“用户真实服用反馈”“合作研究鉴定机构”等内容，同时还存在使用国家机关工作人员的名义或者形象开展广告宣传，以及非医疗、药品、医疗器械广告使用医疗用语等违法行为。

2023年9月，浙江省杭州市拱墅区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对杭州千岛湖春鑫蜂业有限公司作出罚款26万元的行政处罚。

四、河南薇梦迪生物科技有限公司广告违法案件

河南省焦作市博爱县市场监管局调查查明，河南薇梦迪生物科技有限公司利用广告牌、互联网等发布的“露蓝琪”系列产品广告中含有““一步到位”一次性祛斑技术采用了全球最稳定、最安全、最科学、最彻底的色斑分解技术”等内容，并违法使用绝对化用语。

2023年10月，河南省焦作市博爱县市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对河南薇梦迪生物科技有限公司作出罚款25万元的行政处罚。

五、北海佳禾药业连锁有限责任公司广告违法案件

广西壮族自治区北海市合浦县市场监管局调查查明，北海佳禾药业连锁有限责任公司在互联网上发布“安宫牛黄丸”处方药广告，违反处方药只能在国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上作广告的法律规定。

2023年7月，广西壮族自治区北海市合浦县市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对北海佳禾药业连锁有限责任公司作出罚款20万元的行政处罚。

六、北京丰科星范医疗美容门诊部有限公司广告违法案件

北京市丰台区市场监管局调查查明，北京丰科星范医疗美容门诊部有限公司在互联网上发布未经审查的“隐痕眼袋微创项目、全身吸脂项目”等医疗广告，并在医疗广告中对医疗技术、诊疗方法、诊疗效果等进行宣传，同时还存在利用患者、卫生技术人员形象为医疗项目作证明的情况。

2023年10月，北京市丰台区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对北京丰科星范医疗美容门诊部有限公司作出罚款20万元的行政处罚。

七、烟台伯士医疗美容门诊部有限责任公司广告违法案件

山东省烟台市芝罘区市场监管局调查查明，烟台伯士医疗美容门诊部有限责任公司通过互联网发布“A型肉毒毒素”广告。注射用A型肉毒毒素属于医疗用毒性药品，其广告违反医疗用毒性药品不得作广告的法律规定。

2023年12月，山东省烟台市芝罘区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对烟台伯士医疗美容门诊部有限责任公司作出罚款20万元的行政处罚。

八、玉林爱尔眼科医院有限公司广告违法案件

广西壮族自治区玉林市市场监管局调查查明，玉林爱尔眼科医院有限公司在其自建网站发布“ICL晶体植入术 近视矫正 全飞秒”等医疗广告，含有“ICL晶体植入术就是在眼内给眼睛戴上“隐形眼镜”来矫正视力，它不切削角膜，保留眼部完整结构，舒适安全，可防紫外线”等表示功效、安全性的断言或者保证的内容，且未经广告审查机关审查。

2023年10月，广西壮族自治区玉林市市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对玉林爱尔眼科医院有限公司作出罚款13万元的行政处罚。

九、新疆福宏林口腔医疗投资管理有限公司乌鲁木齐奇台路口腔门诊广告违法案件

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区市场监管局调查查明，新疆福宏林口腔医疗投资管理有限公司乌鲁木齐奇台路口腔门诊在其自有网站等互联网媒介上发布广告，对医师资质的宣传中含有“One day apple即刻种植传承人”“台湾中国医药学院学士”等内容，且无法提供证明材料。

2023年3月，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对新疆福宏林口腔医疗投资管理有限公司乌鲁木齐奇台路口腔门诊作出罚款12万元的行政处罚。

十、天津敬信大药房连锁有限公司第十五分公司广告违法案件

天津市北辰区市场监管局调查查明，天津敬信大药房连锁有限公司第十五分公司利用互联网发布阿苯达唑药品广告，含有“选用阿苯达唑驱虫的三大优势：阿苯达唑 杀虫打卵，更高效；副反应少；两片一疗程，仅服一次。VS 盐酸左旋咪唑 效果 对虫卵无效；安全性 可能引起脑炎；疗程 多次服药”等将阿苯达唑药品的功效和安全性与其他药品作比较的内容。

2023年3月，天津市北辰区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对天津敬信大药房连锁有限公司第十五分公司作出罚款10万元的行政处罚。

十一、云南兴浩商贸有限公司广告违法案件

云南省昆明市五华区市场监管局调查查明，云南兴浩商贸有限公司通过发放广告传单、发布互联网广告等形式对骆驼奶粉进行广告宣传，其中含有“降血糖”“调理三高”等内容，违法对普通食品宣称疾病预防治疗功能。

2023年6月，云南省昆明市五华区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对云南兴浩商贸有限公司作出罚款10万元的行政处罚。

十二、重庆海贝儿健康管理咨询有限公司广告违法案件

重庆市江北区市场监管局调查查明，重庆海贝儿健康管理咨询有限公司在互联网上发布广告，暗示消费者可通过试管婴儿医疗技术对胎儿进行性别选择，与提倡男女平等的社会价值观念背道而驰，违背社会良好风尚。同时，广告中还存在虚构受益者案例的情形。

2023年9月，重庆市江北区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对重庆海贝儿健康管理咨询有限公司作出罚款10万元的行政处罚。

(责编：申佳平、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经