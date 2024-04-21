中国工业合作协会理事长田玉萍4月20日表示，中国工业合作协会成立工业科技创新专业委员会，将联合社会各方力量，带动会员单位在产学研用金等多方面加强合作，深化产业链创新，不断提升竞争力。

田玉萍是在4月20日中国工业合作协会在京召开的中国工业合作协会工业科技创新专业委员会成立大会上作出上述表述的。

推动工业高质量发展、把握新技术带来的新机遇，关键要提升产业科技创新能力。提升产业科技创新能力，要激发企业向“新”的活力，搭建协同创新的平台。

中国企业联合会党委书记朱宏任在会上说，要使大企业发挥好骨干引领作用，搭建共性技术平台。中小企业要向“专精特新”发展，与大企业结伴同行，提升产业链整体竞争力。

中国工业合作协会成立工业科技创新专业委员会，旨在进一步推动产业链协同创新，帮助企业深化全链条合作。据悉，将通过开展科技成果转化项目评估、建立高端技术人才数据库、推动产城融合等，加快“链”上资源共享，促进会员单位与产业集群、上下游企业抱团合作、融通创新。（张辛欣、李昌瑞）

(责编：罗知之、杨迪)

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