人民网北京4月21日电 （记者车柯蒙）今年税收宣传月期间，国家税务总局启动2024年“便民办税春风行动”，推出系列税费服务举措。首都税务部门打造“税致 新质”税宣品牌，以“税治”促“新质”、以共治促发展，多维度展现税务部门创新服务方式，办好惠企利民实事的举措和成效，充分领略税收助力下首都高质量发展的万千气象。

在新质生产力的助推下，北京经济技术开发区（亦庄）迎来了从“工业小区”到“产业新城”的跨越式发展。在经济发展的蓝图中，“税力量”正伴随着这座创“新”之城奋进前行。

“亦税会客厅”里纾困解难“一站式”

前不久，小米汽车SU7正式发布，走进小米汽车超级工厂店，销售门店距离生产工厂仅几百米远，形成前边是店、后边有厂的“前店后厂”模式。

记者了解到，小米汽车在北京经济技术开发区涉及多种不同类型的涉税事项，如何为企业提供“集成式”税收服务，“一站式”解决企业的涉税诉求，成为北京经济技术开发区税务局一项重点工作。据了解，在小米汽车正式上市前，北京经济技术开发区税务局多次赴小米汽车工厂开展调研，通过“亦税连亦企”服务机制精准对接企业高层，从税费政策定制辅导、税费诉求集成解决、复杂难题税务处理等多维度为企业保驾护航。

“我们通过‘亦税会客厅’深入交流，明白了企业的发展方向，也从税务角度给出了企业很多建议，帮助企业享受政策红利，解决实际的涉税需求。”北京经济技术开发区博兴税务所所长龙威介绍道。

“亦税课堂”里政策辅导“点单式”

“结合咱们上次调查问卷征集的政策需求，我讲一下商业航天企业在研发费用加计扣除政策适用上的要点。”在“亦税课堂”的讲台上，北京经济技术开发区税务局荣华税务所所长高峥正在向企业介绍政策。

记者了解到，“亦税课堂”是开发区税务局打造的政策服务品牌，依托提供“您下单，我服务，您有疑，我解惑”的管家式服务，为企业发展提供“税费知识”全方位支持。2021年以来，已经深入11个园区为17458户开展专题培训76场，累计培训时间到200余小时，有力地用税收红利，助力新质生产力发展。

“我们依托‘亦税连亦企’工作机制，组建跨部门工作团队，搜集企业面临的共性问题及可能涉及的税收优惠政策，开展定制化的政策辅导。”北京经济技术开发区税务局纳税服务科科长胡琳娜表示。

“亦心办”工作室里涉税诉求“不出厅”

在北京经济技术开发区的办税大厅，有一个工作室倾心解决着办税企业的各项诉求。着力打造新时代“枫桥经验”的“亦税”样本，以服务助力新质生产力发展。

近日，来自云南的某企业因其下属分公司纳税备案问题焦急万分。“亦心办”工作室的公职律师冯黎和张萌了解后，第一时间为纳税人提供“公职律师面对面”的法律服务。会同工作室专家团队，历经多次沟通解决了企业难题。

“我们从纳税人缴费人角度出发，运用多个服务举措，建立起税费诉求快速响应机制。”北京经济技术开发区税务局第一税务所所长彭艳红表示。据了解，自工作室成立以来，“亦心办”工作室共接收办税诉求34件，调解成功率100%，受到纳税人缴费人高度认可，获赠锦旗3面、表扬信34封。

“我们将持续完善“亦税连亦企”服务机制，充分发挥税收职能作用，更好支持北京经济技术开发区企业高质量发展，为加快发展新质生产力贡献亦税力量。”北京经济技术开发区税务局党委书记、局长姜学东表示。

北京市税务局相关负责人表示，下一步，首都税务部门将坚持首善标准，胸怀“国之大者”、办好“民之实事”、担当“税之重任”，聚焦税收主责主业，积极服务首都发展大局，积极开展便民办税春风行动，打造一流优化税收营商环境，不断助力首都经济社会高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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