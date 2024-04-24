联想举办ThinkPad AI春季新品探秘活动
2024年04月24日09:02 | 来源：人民网
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4月23日，联想举办ThinkPad Al春季新品探秘之旅暨ThinkPad思考·AI空间揭幕活动。活动上，联想发布多款AI PC新品，全方位多场景呈现ThinkPad与AI融合的艺术之美，并建立“ThinkPad粉丝大使俱乐部”。
活动现场，ThinkPad首席思想官王忠表示：“AI时代来临，让科技焕发出前所未有的创造力，ThinkPad从自由工作的生产力工具进化为每一个人思考、创新、创作的智能伙伴，从你的PC转成了你的CP。ThinkPad 思考·AI空间，不仅是一个展示新产品和新技术的AI平台，更是一个鼓励思考与创新的艺术空间。”他阐释，ThinkPad 始终秉承品牌三大基因，以科技创新引领行业发展、以匠心品质打造产品、以卓越体验回馈用户。
“AI技术不是阻碍思考，而是为每一个人的思考加速。”联想集团副总裁、中国区首席市场官王传东介绍，ThinkPad思考·AI空间，不仅展示了蕴含深刻思考的AI艺术作品，更体现了AI与思考之间的天然内在联系。ThinkPad品牌理念是“以思考更新思考”，具备五大特征的ThinkPad AI PC，将帮助更多人进入思考的领域。
活动现场，ThinkPad首席市场官周宝瑄表示，“专注你的思考，因为我的存在”是联想构建ThinkPad思考·AI空间的初衷。AI空间呈现了不同领域艺术家们的艺术作品，来访者可以充分感受“The Art of AI”的艺术之美，在其中的“AI创作空间”用AI创作优美的图画和视频，也可以在“AI办公空间”亲身体验AI带来的高效办公体验。
活动当天，ThinkPad还推出千人先锋“终身”焕新计划。
(责编：曹淼、李源)
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