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2023年我国核电发电量44万吉瓦时

2024年04月24日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：2023年我国核电发电量44万吉瓦时

据新华社北京4月23日电（记者宋晨）截至2023年底，我国大陆在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电机组36台，总装机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%，相当于节约标煤1.3亿吨，减排二氧化碳3.5亿吨。

这是记者23日从国家原子能机构了解到的信息。

据介绍，我国具有自主完整的核工业产业链体系，近年来坚持“热堆-快堆-聚变堆”核能“三步走”战略和核燃料闭式循环技术路线，建立了安全稳定的核燃料供应保障体系，具备同时建设多台核电机组的工程建设和装备制造能力，积累了丰富的核电设计、建设和运行经验，为核能高质量发展奠定了坚实基础。

我国坚持理性、协调、并进的核安全观，制定实施了积极安全有序发展核电的政策措施，以实际行动推进碳达峰、碳中和，为促进全球能源绿色低碳转型作出积极贡献。按照世界核电运营者协会（WANO）综合指数，我国核电运行安全综合业绩连续多年位居世界前列，2022年、2023年分别有37台、33台核电机组达到世界核电运营者协会综合指数满分。

目前，我国自主三代核电“华龙一号”实现规模化批量化发展，单机容量150万千瓦的“国和一号”示范工程建设进展顺利。全球首座第四代高温气冷堆已率先投入商运，小型模块堆、快堆建设稳步推进，核聚变技术创新研发不断取得突破。

(责编：罗知之、陈键)
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