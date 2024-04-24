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聆听两位中国航天员心中的“航天梦”

胡喆
2024年04月24日09:04 | 来源：光明日报
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原标题：聆听两位中国航天员心中的“航天梦”

“我的每一小步，都幸运地走在中国航天的一大步里。”23日下午，在武汉东湖之滨召开的“2024年航天文化艺术论坛”上，航天员聂海胜的心声，激荡着国人的“航天梦”。

1998年，聂海胜成为我国首批航天员，先后执行过神舟六号、神舟十号、神舟十二号3次载人飞行任务。

2005年，当聂海胜乘坐神舟六号飞船首次飞天时，桂海潮刚刚考入北京航空航天大学宇航学院。

梦想能够到达的地方，总有一天脚步也能到达。彼时，这位来自云南，刚刚步入大学校园的年轻人未曾想到，有朝一日，他会成为我国首位执行载人飞行任务的载荷专家，与聂海胜等航天英雄并肩战斗。

是感言，也是回望。从“东方红一号”到中国空间站，中国航天一路走来、一路挑战、一路突破，不断前进发展的过程，就是创新超越的过程。

“我国的航天事业就像肥沃的土壤，让我的航天梦想生根发芽，也让我能够将航天知识、航天文化传播给更多的人。可以说航天科技的发展为航天文化的传播开辟了更多渠道，也为我们每个人创造了更多可能性。”桂海潮说。

26年来，中国航天先后有32人次征战太空。神舟十六号飞行乘组开展70项空间试/实验项目，获取了大量的数据，带回了许多宝贵的样品。

“中国空间科学的春天已经到来！”桂海潮难抑激动的心情，“随着中国空间站进入应用与发展新阶段，未来将会有更多、更丰富的科研项目在国家太空实验室滚动开展。”

4月24日将迎来“中国航天日”。国内相关部门、高校、社团等计划举办近500场系列活动，邀请航天院士专家、航天员开展科普讲座。相关航天展馆、航天设施将集中向社会公众和大中小学生开放，航天题材影视作品、系列科普电视节目等也将陆续播出。

是传承更是接力。一代代中国人的“航天梦”，正在播撒得更远。

三次飞天，平均相隔约8年，聂海胜仍在憧憬：“太空探索是人类历史上的伟大壮举，是一场没有终结点、永远在路上的远征。”

（新华社武汉4月23日电 记者胡喆）

(责编：罗知之、陈键)
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