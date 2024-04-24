原标题：茄科作物病毒检测技术获突破

【科技前沿】

本报北京4月23日电 记者陈海波从中国检验检疫科学研究院获悉，该院有害生物检测与监测技术研究首席专家张永江团队研制出针对茄科作物易感的4种重大病毒的一步法高精准检测技术，填补4种病毒同步检测的国际空白，检测灵敏度是常规方法的100倍，检测时间也大大缩短，可为马铃薯、番茄等茄科农产品的田间疫情监测和口岸检疫等提供快速高精准检测手段。该研究成果日前在国际学术期刊《农业与食品化学杂志》上发表。

植物病毒是制约农作物安全生产的重要因素，由于病毒个体极其微小，肉眼看不见、摸不着，在发生初期很容易被忽视。快速、准确、灵敏、实用的检测技术，是防止病毒入侵、生产无毒种子种苗、病害监测预警和绿色防控的前提和关键。

茄科作物主要包括马铃薯、茄子、番茄、辣椒、枸杞等，是许多病毒的易感寄主。其中，番茄褐色皱纹果病毒、辣椒轻斑驳病毒、番茄花叶病毒和番茄斑驳花叶病毒等4种病毒较为常见，会造成植株花序减少，果实病变甚至坏死，减产甚至绝收。

针对我国茄科作物病毒病害防控对病毒检测技术的需求，张永江团队研发了一种一体化反应技术，可快速筛选并准确检测出茄科作物易感的番茄褐色皱纹果病毒、辣椒轻斑驳病毒、番茄花叶病毒和番茄斑驳花叶病毒。该技术攻克了茄科作物易感病毒症状相似、种类多、基因差异小的检测难题，检测灵敏度可达1皮克/微升，而目前的常规检测方法是100皮克/微升。此外，单个样本中四种病毒的检测时间从大约5小时，缩短至约1小时，检测成本降低40%。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经